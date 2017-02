La primera empresaria

Que Donald Trump es un presidente atípico no se le escapa a nadie. Su mujer, Melania, estaba destinada a romper moldes por ser la única primera dama extranjera en 200 años y por rechazar mudarse a la Casa Blanca tras la investidura de su marido. Pero el lunes volvió a sorprender al mundo al reclamar al 'Daily Mail' una indemnización de 150 millones de dólares por sugerir que en su época de maniquí hacía horas extras como chica de compañía, una forma fina de decir prostituta joven y guapa. Con su demanda, la exmodelo eslovena no solo se ha convertido en el primer miembro de una familia presidencial norteamericana en emprender una batalla legal contra un medio de comunicación -Roosevelt denunció a un periodista por llamarle borracho y, cuando este le pidió perdón, le dio un apretón de manos y retiró la querella- sino en una pionera en su moralmente dudosa pretensión de hacer caja con la publicidad que le otorga su posición.

El diario sensacionalista británico publicó el 20 de agosto, en plena campaña, un reportaje titulado 'Fotos picantes y asuntos turbulentos del pasado de su esposa podrían hacer descarrilar a Trump'. El texto se hacía eco de los rumores difundidos en un libro y una revista según los cuales en los años noventa Melania trabajó para dos agencias, una en Nueva York y otra en Milán, que ofrecían 'escorts' -acompañantes monas, a menudo con servicios sexuales incluidos- a clientes adinerados. Bajo la amenaza de una demanda, el 'Mail' publicó diez días después una rectificación en la que aseguraba que tales rumores eran falsos. Webster Tarpley, un bloguero de Maryland de 71 años que hizo insinuaciones similares por las mismas fechas, logró enguajar el disgusto de Melania pagándole «una suma sustancial» hace pocos días.

Las damas elegantes no hablan de dinero. Algunas primeras damas, por lo visto, sí. «La demandante tenía una oportunidad única en la vida, como persona extremadamente famosa, exmodelo profesional y empresaria de éxito, de lanzar una marca comercial para múltiples productos, cada uno de los cuales podría haberle proporcionado relaciones comerciales multimillonarias durante los años en los que será una de las mujeres más fotografiadas del mundo», señala la reclamación civil, presentada el lunes ante un juzgado de Nueva York.

El abogado californiano Charles Harder, que firma el escrito, no se corta y concreta aún más: las malintencionadas sugerencias del tabloide inglés habrían reducido de forma drástica los potenciales beneficios de la venta de ropa, accesorios, joyería, cosméticos, perfumes y productos para el cabello por parte de la 'flotus' (First Lady Of The United Satets).

Este argumento, por más que vaya enmarcado en una demanda civil por lucro cesante, ha hecho llevarse las manos a la cabeza a más de un 'casablancólogo'. El exconsejero de Obama Norman Eisen ha dicho que los Trump «usan la Casa Blanca como los Kardashian utilizan su reality show para construir y expandir sus negocios». Incluso el exasesor de los Bush Richard Painter ha puesto el grito en el cielo: la demanda de Melania es «una violación de las reglas sin precedentes».

El letrado replicó con un comunicado en el que aclaraba que la señora Trump no está intentando «monetizar» su nuevo rol. «No tiene intención de sacar provecho de su posición y no lo hará», zanjó. Pero rehusó responder a la prensa por qué, en tal caso, esa pretensión está tan descaradamente implícita en su petición al juez.

Claro que, en esto, el modelo es su esposo, un maestro en borrar la frontera entre lo público y lo privados, la raya que debería separar sus intereses y los asuntos de Estado. Hace unos días la web oficial del presidente anunciaba la venta de la línea de joyería de Melania. Ayer mismo, Donald utilizaba su cuenta de Twitter para criticar a la cadena de tiendas Nordstrom por retirar la marca de ropa de su hija mayor, Ivanka.

«Sería la primera vez»

La profesora de la Universidad de Rider Myra Gutin explica a 'USA Today' que no existe una incompatibilidad legal que impida a la mujer del presidente hacer negocios, dado que como tal no realiza un trabajo oficial ni cobra un sueldo. Sin embargo, las pocas 'flotus' que han participado en proyectos comerciales -como la publicación de libros o la aparición en programas de televisión- donaron sus ganancias a alguna ONG. «Es terreno resbaladizo. Nada le impediría sacar provecho. Pero sería la primera», señala la historiadora de las primeras damas (sí, allí es una especie de disciplina académica).

Los expertos no creen que la demanda prospere, a pesar de que el abogado que representa a la señora Trump, especializado en llevar a los juzgados a los medios de Hollywood, consiguió el año pasado una indemnización de 140 millones de dólares para el exluchador Hulk Hogan por la difusión de un vídeo sexual. La web de famoseo Gawker le pagó. Luego se declaró en bancarrota. Tampoco olvidan que el flamante presidente, enrabietado con los medios 'liberales', ha prometido endurecer las normas antilibelo. De nuevo, legislando para casa. The Trumps first.