La verdad sobre Brad Pitt y Angelina Jolie, al descubierto

A pesar de que ya no están juntos, Brad Pitt y Angelina Jolie son la pareja de moda y por eso quien no corre, vuela.

Según el diario The Sun, el escritor y realizador Ian Halperin está preparando 'Broken: The Incredible Story of Brangelina', un documental en el que se desvelan los detalles íntimos que llevaron a Angelina Jolie a pedir el divorcio a Brad Pitt.