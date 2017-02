Kylie Minogue gana la batalla a Kylie Jenner por la comercialización de su nombre

La batalla legal entre Kylie Minogue y Kylie Jenner por el uso de su nombre (sin apellido) para fines comerciales parece que ha llegado a su fin. Y es que, tal y como recoge la BBC, la oficina de patentes de Estados Unidos ha emitido un fallo en favor de la cantante, que será la única a la que se le permita utilizarlo. Esta decisión será recurrida en los juzgados por la pequeña del clan Kardashian.

Todo comenzó en 2014, cuando Jenner quiso registar su nombre, 'Kylie', en exclusiva para sus firmas (actualmente tiene un imperio en cosméticos y moda). Lo hizo sin contar con que, antes que ella, ya lo usaba la intérprete para servicios de entretenimiento y grabaciones musicales.

Cuando la australiana se enteró de la intención de la 'celebrity' puso a trabajar a sus abogados porque no estaba dispuesta a que nadie pudiera confundir los dos nombres.

Hello..... My name is KYLIE #lightyears