Kylie rompe sus planes de boda

Kylie Minogue no tiene suerte en el amor. Si hace unos meses anunciaba ilusionada su compromiso con el actor inglés Joshua Sasse, hace unos días que ya no luce el imponente anillo de diamantes y esmeraldas que recibió como regalo de compromiso. La propia cantante se ha encargado de confirmar en sus redes sociales un rumor que se había hecho demasiado insistente. «Gracias por su amor y comprensión con la noticia de que Josh y yo hemos decidido seguir nuestros caminos por separado. Deseamos lo mejor para los demás, mientras nos aventuramos hacia nuevos horizontes», escribía en Instagram como pie a una imagen de un atardecer.

La ruptura no habría sido del todo amistosa, ya que todo apunta a una infidelidad del actor, 20 años más joven, con otra mujer. Los tabloides británicos aluden a una semidesconocida actriz española como la tercera en discordia. Marta Milans lleva años tratando de hacerse un hueco en el panorama televisivo norteamericano participando en series como 'Ley y Orden', 'The Mysteries of Laura' o 'Killer Women'. Fue en el rodaje de uno de los capítulos de la serie 'No Tomorrow' cuando conoció a Sasse y, según cuenta el 'Daily Mail', tuvieron una aventura.

La australiana no ha encajado bien el golpe y ha sido vista llorando amargamente en un restaurante de Sidney. Después de meses planeando su boda y de mencionar la posibilidad de adoptar el apellido de su marido como nombre artístico, se ha quedado compuesta y sin novio.

No es la primera vez. La australiana estuvo a punto de llegar al altar con el actor francés Olivier Martinez, su relación más duradera. Después pasó casi seis años saliendo con el modelo español Andrés Velencoso. Pero, cuando todo parecía indicar que lo suyo acabaría en boda, se cruzó en su camino otra actriz española, en este caso Úrsula Corberó.