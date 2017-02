La réplica de una madre a Samanta Villar que se ha convertido en viral

Y tú quién piensas que eres para juzgar a personas que seguramente por cojones no han podido tener hijos antes de los 40? Bastante tienen. Tú qué sabes el infierno que han podido pasar la mayoría hasta conseguirlo? Digo yo que tienen derecho a sentir cansancio y a decirlo sin que se les juzgue. Conozco infinidad de madres y padres que dicen lo mismo que Samantha Villar,que es durísimo pero no por eso dejan de adorar a sus hijos. Cuando queráis empezáis a montar hogueras para todos.

Una madre que confiesa no haber leído el libro, se permite criticar lo que hay en él contenido en base a unos titulares sacados fuera de contexto. Todo muy lógico.





Lo que esta mujer quiere decir, y más bien hacer, es una crítica a la presión social sobre las mujeres, como que éstas no están 100% realizadas, o no son felices, si no son madres. Es algo que se inculca casi inconscientemente desde pequeños, y que crea una falsa realidad feliz entorno a los hijos, y tener hijos es mucho más que eso. Y no dice ninguna mentira, pero sus palabras sacadas de contexto, como has hecho tu y otros cientos de periodistas, muestran lo que no son.





Esta mujer lo que dice es que tener hijos también tiene su lado negativo, que las 24 h al día no son de felicidad como en las películas, que los niños lloran, no te dejan dormir, sus problemas son los tuyos, etc. Que es bonito tener hijos pero no todo es un camino de rosas, porque si así lo piensas, el guantazo que te llevas luego es enorme.