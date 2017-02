Fran Rivera sobre Isabel Pantoja: «Como no soy imparcial prefiero estar al margen»

Cuatro días después y la entrevista de Isabel Pantoja sigue dando de qué hablar... ¡Y lo que queda! Unas palabras que han suscitado polémicas y han levantado ampollas entre algunas personas que se han sentido aludidas con sus comentarios.

Ella ha vuelto a sumergirse en su domicilio mientras el resto del mundo habla. Y no podíamos perder la oportunidad de preguntarle al nuevo colaborador de Antena 3, Francisco Rivera: "Presentaba su nuevo disco, sabéis la situación cómo está y cómo sigue desde hace 33 años pero ante todo es la madre de mi hermano", ha confesado. "Yo no soy nadie para juzgar y como no voy a ser imparcial prefiero estar al margen", ha puntualizado.