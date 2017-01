Por qué Donald Trump y Melania no parecen casados

Lo que muchos percibíamos viendo las imágenes de la inauguración de la Presidencia de Donald Trump el pasado sábado, vienen ahora a confirmarlo varios expertos en lenguaje corporal que han analizado los gestos y movimientos de la primera pareja estadounidense. "Si uno no sabe de antemano que están casados, no tendría manera de inferirlo con solo mirarlos", revela Susan Constantine, una experta que trabaja para el gobierno americano. "Ella es solo un objeto para él. No veo ningún tipo de amor, ternura o verdadera compasión en esa pareja". (Más información en Mujerhoy.com)