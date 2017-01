El poeta de Banderas

El ático malagueño de Antonio Banderas luce unos versos de Manuel Alcántara que el actor ha grabado en piedra como homenaje a su paisano, que acaba de cumplir este mismo mes 89 años. «A la sombra de una barca/ me quiero tumbar un día,/ echarme todo a la espalda/ y soñar con la alegría». Se trata de una estrofa con la que el actor dice identificarse y que resume lo que su ciudad natal significa para él. Una aspiración al descanso que, por el momento, no puede cumplir porque, según confiesa, «no puedo parar de trabajar». El propio Banderas pidió a Alcántara que le escribiera de puño y letra los versos del poema 'Por la mar chica del puerto' para grabarlo sobre piedra blanca como lema de su nueva residencia en el centro de Málaga. «Busco lo que dice ese verso de mi amigo Manolo y no lo consigo. Y no lo voy a conseguir nunca porque no puedo parar de trabajar», cuenta Banderas sobre esa metafórica barca. De hecho, a una filmografía que está a punto de alcanzar el centenar de películas (tiene anunciados un par de títulos más para este año) se une su línea de moda, a la que se ha lanzado tras su paso por la prestigiosa Escuela Sant Martins de diseño en Londres. Por eso, el malagueño reconoce que, ahora que vive en Londres, se escapa a Málaga cada vez que puede, aunque el descanso no le dura mucho. No se quita de la cabeza la idea de volver a dirigir como hizo con 'El camino de los ingleses', tiene encima de la mesa un guion sobre un inmigrante que llega a la costa española en una patera y se mete en casa de una americana, y se dispone a rodar como actor un biopic sobre 'Versace'. Lo dicho: la barca puede esperar.