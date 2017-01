José Fernando, detenido

Lejos de rehabilitarse, José Fernando Ortega ha sumado una muesca más en su errática trayectoria. Aunque ya está en libertad, el pasado martes fue detenido por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja que pesa sobre él. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 13 de enero, cuando el hijo de José Ortega Cano y de la fallecida Rocío Jurado permanecía en el interior de un coche en el aparcamiento de una venta de Arcos de la Frontera (Cádiz). Una patrulla de la Guardia Civil sospechó del vehículo y se acercó para verificar su identidad, pero en ese momento el conductor huyó precipitadamente en dirección al pueblo.

Se inició entonces una persecución por las inmediaciones del municipio, hasta que en un momento dado el conductor dio un frenazo, abrió la puerta y continuó la huida a la carrera. Uno de los agentes, que ya le habían reconocido, le persiguió a pie sin éxito mientras el otro se dirigía hacia el coche. Allí seguía su acompañante, que no era otra que su expareja, 'Michu', que solicitó en su día una orden de alejamiento contra el hijo del extorero.

Aunque no pudo darle alcance aquella noche, la Guardia Civil no le perdió de vista y el martes, mientras caminaba por las calles de la localidad, procedió a su detención. Ayer mismo pasó a disposición judicial y después fue puesto en libertad. No es la primera vez que José Fernando tiene problemas con la justicia. En 2014 fue condenado a un año y nueve meses de cárcel por el robo violento de un coche tras un incidente en un club de alterne de Sevilla. Además, desde que dejó el hogar paterno, sus problemas con las drogas han sido recurrentes.