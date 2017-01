Polémica foto de Jon Kortajarena cogiendo un pecho a Amaia Salamanca

Parece que toda fiesta con glamour que se precie no acaba con éxito si no deja una polémica para que se hable de ella en los medios durante los siguientes días. La del fiestón de cumpleaños de Marta Ortega lo ha hecho con una foto publicada en la red social Instagram por el modelo e íntimo amigo de la heredera Jon Kortajarena.

¿Los protagonistas? El propio modelo y la actriz Amaia Salamanca, a la que agarra un pecho en la instantánea, acompañada del comentario: "Who is handing it?" (¿Quién lo está cogiendo?). En poco tiempo, la imagen suscitó tal cantidad de comentario que Kortajarena no tuvo más remedio que contestar, explicando que Salamanca es su amiga desde hace mucho tiempo y pidiendo no sacar las cosas de quicio. Y, como suele ocurrir en estos casos, la polémica se zanjó con otros tantos mensajes de apoyo, en concreto 46.724.