El regalo de 5.000 euros de Alejandro Sanz a Sergio Ramos

Alejandro Sanz y Sergio Ramos comparten más que una amistad y no es otra cosa que su pasión por la música. De ahí, a que el cantante haya querido obsequiar a su amigo con una impresionante guitarra Gibson valorada en 5.000 euros.

El regalo no podía haber gustado más al sevillano que no ha dudado en compartir con sus seguidores y dar las gracias al cantante a través de sus redes. "Gracias de corazón por esta joya, amigo. ¡¡No tiene precio!! La guardaré en mi museo en un lugar único. ¡¡Top!! Thank you very much for this treasure Alejandro Sanz", escribía Ramos.