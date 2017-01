María Patiño, desolada tras la muerte de su padre

María Patiño está atravesando uno de los peores momentos de su vida: el pasado viernes 6 de enero su padre, Antonio Patiño, fallecía después de dos años luchando contra un cáncer de colon que le fue detectado en 2015. Fue ella misma la que quiso compartir la triste noticia con sus seguidores y amigos en las redes sociales.

Tras este mensaje, fueron muchas las muestras de apoyo que recibió la periodista y presentadora, sobre todo de compañeros de profesión:

@maria_patino Mi pequeña gran luchadora no te me rindas ,por que ya sabes "ellos no se van nunca ,están en tu corazón ".Siente mi abrazo