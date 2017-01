Miki Nadal y su mujer pierden el bebé que estaban esperando

Miki Nadal y su mujer Carola Escámez han perdido el bebé que estaban esperando. Así lo ha anunciado ella misma en su cuenta de Instagram, junto a una fotografía en la que se le puede ver en la camilla de un hospital.

Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos !! Una foto publicada por Carola Escámez ™® (@carolaescamez) el 3 de Ene de 2017 a la(s) 9:39 PST

"Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro… Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y, casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos !!", ha escrito la bloguera de moda y organizadora de eventos en las redes sociales.

Miki y Carola ya son padres de Carmela, una niña que nació en 2015. Ahora, con la noticia de la ampliación de la familia, la pareja vivía uno de sus momentos más dulces: darle un hermanito o hermanita a la pequeña de la casa.

La pareja ha recibido todo el apoyo de sus seguidores a través de las redes después de conocer la noticia.