«Ahora me interesan personajes más complejos, más profundos»

Will Smith defiende el cine que llegue a todo el mundo, que consiga una taquilla inmensa y no tanto el reconocimiento de la Academia. Aunque no le importaría ganar un Oscar, el actor busca diversificar sus papeles en la industria. En verano llegó 'Escuadrón suicida', una película con curiosos superhéroes, y el pasado fin de semana regresó con un melodrama navideño. En 'Belleza oculta', Smith se convierte en Howard, un hombre paralizado por la muerte de su hija al que intentan ayudar Edward Norton o Kate Winslet y que habla con la muerte, el tiempo o el amor.

¿Qué le atrajo de la película?

El guion tenía el sabor de la Navidad que yo recuerdo de niño, películas como '¡Qué bello es vivir!'. Hubo un tiempo en el que me gustaba perseguir ideas, me creía un tipo que tenía el mundo a sus pies. Lo tenía todo y, de pronto, sufrí la pérdida de un ser querido y todo en lo que yo creía dejó de tener importancia. Tuve que aprender a disfrutar de nuevo. El viaje a través de los sentimientos es algo increíble, el dolor y la alegría van unidos inexorablemente a la madurez.

¿Rodar esta película le ayudó a enfrentar su pérdida en la vida real?

Estaba tratando de evitar contestar esa pregunta. Durante el rodaje de esta película, a mi padre le diagnosticaron un cáncer y le dieron seis semanas. Fue un tiempo increíble para los dos. Yo me encontraba dentro de la mente de Howard, mi personaje, estudiando las bases de distintas religiones, tratando de encontrar una respuesta a la muerte. Todo lo que iba leyendo lo compartía con mi padre. Leí todo sobre el inevitable dolor de la muerte. Pero, sin embargo, lo hice convertido en Howard, compartiendo con mi padre desde el personaje. Luego, cuando pude dejar atrás mi papel, descubrí que la película me había cambiado para siempre. Fue la confluencia perfecta de arte y vida.

¿Considera el amor como un sentimiento que altera la vida?

He tenido grandes momentos de cambio en mi vida y siempre ha sido por amor. Creo que la mayor experiencia de amor que he sentido fue cuando nació mi hija. Cuando Willow vino al mundo, la senté junto a Jada, mirándolas a las dos y me sentí pleno. Fue un momento de amor absoluto, nunca he vuelto a experimentar algo así.

¿Ahora apuesta por personajes más serios que antes?

Estoy teniendo experiencias auténticas a través de los papeles que protagonizo, quiero conectar de una forma distinta con mis experiencias profesionales. Ahora me interesan personajes más complejos, más profundos, emociones humanas diferentes. He estado trabajando como actor desde que era un niño. Muchos de mis trabajos tenían una belleza, una juvenil exuberancia que he intentado mantener durante mucho tiempo, pero, si me conoces, entenderías que soy mucho más complicado que 'El Príncipe de Bel Air'. Estoy intentando no vivir en el pasado, enfrentarme a lo desconocido con valentía. Interpretar papeles desconocidos y potencialmente no aceptados.

Se ha cuestionado mucho su carrera.

Lo sé. He estado nominado al Oscar, he formado parte de ese grupo de elite que se elige una vez al año. Sin embargo, he descubierto que lo importante es disfrutar con lo que haces. Me interesa gozar con mis personajes y, aunque no voy a negar mi deseo de ganar un premio, no es lo que me motiva. Creo que el resultado de la taquilla es más importante. El voto de confianza del público es, para mí, una conexión artística más importante que cualquier Oscar.

Usted ha viajado muchas veces a España ¿sabe algo de español?

Sí, pero lo he aprendido en Los Ángeles. Aquí todo el mundo habla español (risas).