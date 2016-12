Nochebuena en el taxi 794

Si creen que un taxi es un vehículo blanco y sin embargo manoseado que un individuo mustio maneja con impavidez y pericia, puede que cojan pocos; quizá no hayan recibido el abrazo estrangulador del desánimo; o tal vez no sepan qué es cenar una Nochebuena mirando de frente a la soledad. De ser así, acaso lo verían como un pararrayos navideño, eficaz y efímero a la vez; como un búnker en el que aislarse del alborozo postizo y genuino que parece filtrarse por las grietas de cada hogar; como un limbo protector en donde regurgitar los demonios y templar el corazón congelado a cambio de unas cuantas monedas.

A Samuel no le pagan más por dejar su casa, izar la bandera de su Hyundai de gasóil y echar la noche sagrada de la cristiandad en las calles húmedas de Bilbao. Es autónomo. Tanto trabajas, tanto ganas. Va a menudo justo para hacer el mes, pero ni una recaudación con un cero extra le arrancaría en Nochebuena del regazo de su mujer, su niña de ocho años y una suegra que le sabe a madre suplente. Esa no es la cuestión. Ahí fuera, bajo las luces estridentes de la fiesta y los recopilatorios de villancicos ajados, hay veinteañeros deslenguados bebiéndose la Natividad con vodka y, también, almas sin rumbo y al mismo tiempo a la fuga.

Un hombre sencillo como él jamás lo explicaría así pero, en realidad, el titular del taxi 794 sale a su encuentro. No es de los que se ponen a hacer cola en una parada y a matar turnos alineando caramelos de colores en el móvil hasta que la centralita adjudica su destino. Prefiere meter tercera y luego cuarta, y ver y dejarse ver entre los transeúntes. Tarde o temprano, alguno acaba levantando la mano. En los aledaños de la plaza Euskadi, la milla de oro residencial que abonó el Guggenheim, le para su primera cliente, una mujer de buena planta y unos setenta años. «Vaya todo recto. Yo le indico», le pide con voz trémula mientras apoya la nuca en el reposacabezas. La pasajera guía al taxista por Doña Casilda, el Arenal, la Casilla, San Francisco... Son los parques por los que paseaban de novios; la plaza en cuyo quiosco tocaba la banda mientras, abajo, ellos bailaban abrazados; la calle de los cabarés, las cupletistas y los combinados al estilo Chicote en donde alternaban en aquellos lejanos sesenta... Uno por uno, recorren todos los escenarios de su biografía emocional. «Mire ahora, no queda ni rastro de aquello...». La viuda rebobina su nostalgia para un par de ojos castaños que todo pasajero a ninguna parte rehúye en cuanto el retrovisor los refleja. El trayecto concluye donde empezó, en un Bilbao que nada sabe de aquel otro.

«Sólo quiero que me escuche», le implora un hombre recién despedido que le ofrece su finiquito

Samuel nació a 700 kilómetros de distancia, en un pueblecito de apenas seiscientos vecinos. Si dice dónde, sus colegas le identificarán de inmediato. En su agrupación laboral no hay otro con esa procedencia, alega. Y no quiere dárselas de samaritano. «Taxistas escuchantes como yo los hay en todas las ciudades». La suya era una familia larga con un jornal estrecho. Empezó a estudiar Educación Infantil hasta que un «decretazo» puso las tasas universitarias por las nubes y lo mandó a encofrar. Hace seis años, la crisis del ladrillo lo sacó al asfalto para rodar doce horas diarias. Su mujer no ha encontrado nada estable desde aquel día de 2008 en que informó a su patrón de que estaba embarazada y la eficiente administrativa no volvió a renovar.

«Lléveme a la playa»

El azar pone a Ricardo en su camino y eso le reconforta. El octogenario de la sonrisa perenne regresa a su casa después de una fugaz cena con una hija cara de ver. «Adivine. Está muy ocupada», reprocha sutil el chófer. Se conocen. Cada dos por tres le traslada a la residencia en la que está recluida su mujer. «Siempre va impecable, siempre contento, y ella sólo le reconoce una de cada diez veces...». «Son cántabros, del mismo pueblo. Cuando se conocieron, a ella no le gustó un pelo. Le cayó fatal. Al poco, era ella la que le buscaba», le cuenta cada vez que sube a bordo. Samuel no se cansa de escuchar cómo nevaba entonces y de percibir el amor incorruptible que destilan las palabras del anciano. En silencio le admira y le envidia. «Me gustaría hablar así de mi mujer dentro de cuarenta años. Llevamos juntos quince y aún mantenemos esa... intensidad», titubea antes de dar con la palabra justa. Sin darse cuenta, el confidente accidental se contagia del síndrome del asiento de atrás.

La centralita le envía a un portal de Deusto, un vecindario de clase media encaramado a la Ría. Una mujer vestida de manera informal sale cabizbaja de un portal. «Lléveme a la playa de Ereaga». El reloj marca las dos y media de la madrugada. De los altavoces del 794 emerge balsámico Brahms. La pasajera enrolla el abrigo al cuerpo con sus manos cruzadas sobre el pecho. Tiene un hijo treintañero. Emigró hace año y medio a Alemania. Allí le va muy bien. Ha encontrado trabajo. Incluso se ha echado una novia. Está muy contento. «Sí, pero esta noche no está aquí», lee entre líneas el desconocido al volante. Su marido está en casa. Abducido por el televisor. No recuerda la última vez que tuvo algo que decir. Doce kilómetros de trayecto le ponen cara a cara con el océano. La mujer se aleja arena adentro. Al rato regresa de la oscuridad con una expresión forzada. Las lágrimas son transparentes pero cuando forman ríos dejan huella. En la carrera de vuelta nadie habla. Salvo Brahms. A veces, el silencio conforta como un café cremoso y caliente.

En un barrio de trabajadores rasos próximo a su posición, el dueño de un bar reclama un servicio a la central. Es para un parroquiano que ha bebido de más. El hombre accede con dificultad al asiento del copiloto. Debe rebasar los cincuenta. Quiere ir a un bingo. El conductor le advierte de que es tarde y estará cerrado. El cliente insiste. Le acaban de despedir de su trabajo, le confía entre incrédulo y desolado. «Tengo una hija estudiando. ¿Cómo voy a hacer yo ahora para seguir pagando?», se rompe. Samuel no tiene respuestas, solo pequeñas píldoras que administra con cariño para amortiguar la desesperación. Fin del trayecto. La persiana del bingo está echada. El pasajero se resiste a bajar. «¿Quién me va a dar trabajo a mí, con esta edad»?, solloza. El taxímetro corre en su contra. «Párelo», le ruega. Si lo hace y baja la bandera, la centralita interpretará que vuelve a estar libre. Samuel le expone la situación. A duras penas, el hombre saca de la cartera quinientos euros. «Solo quiero que me escuche», le implora. «Guárdelo. Si lo aceptara me estaría aprovechando de usted. Vaya a casa, métase a la cama y descanse. Mañana verá cómo las cosas no son tan terribles», le prescribe con suavidad mientras le ayuda a salir del coche. «Estoy seguro de que ese dinero era parte del finiquito», especula el taxista al tiempo que mete primera. En el retrovisor, el hombre se desfigura y desaparece.

Tres toques de pulgar y la música clásica vuelve a fluir. «Cuando me quedo solo, entre servicio y servicio, pienso en mis padres, en mis hermanos, en mis sobrinos... A uno de ellos me unía una relación especial. Tenía diez años cuando me marché. Hoy tendrá 25. Y me lo he perdido... Apenas he vuelto. Están tan lejos... Creen que ya no me importan porque no les llamo por Navidad. Soy incapaz de decir nada a un teléfono... De un modo u otro, al final, todos estamos solos». Al borde de la acera un hombre levanta la mano. Es un treintañero como Samuel. Parece que la noche comienza para él. Quiere ir a Pozas, «a ver si veo por allí algún colega», luego a Galerías Urquijo, más tarde, a Mazarredo... Las zonas de copas de la ciudad se agotan sin que divise a ningún conocido de fiesta. También los temas de conversación más o menos inocuos que se pueden mantener con un conductor, meteorología-obras-trabajo-fútbol. «Creo que no me queda otra que ir a un sitio de esos con chicas de compañía, ya sabe. Por un módico precio no me van a dejar solo...». Samuel se pone en ruta y lo deja frente a un discreto burdel en el que amaga entrar un Olentzero eléctrico (el Santa Claus vasco). Allí también es Nochebuena.

«Las ciudades roban el alma a las personas. Nos dehumanizan. En mi pueblo nadie habría permitido que alguien se sintiera triste y solo en una noche como esta. Aunque también creo que hay que dejarse de postureos y saber pedir ayuda a los amigos, a los parientes o a los vecinos; ser capaz de decir 'oye, que estoy solo'».

El reloj se precipita hacia las siete de la mañana y las reflexiones de Samuel se diluyen en los brazos esponjosos de Morfeo. De camino a casa cae en la cuenta de que Naia está a punto de despertar y de comprobar que, en Nochebuena, los magos no duermen.