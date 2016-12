El último sorteo del director del colegio de San Ildefonso

El sorteo de la Lotería de Navidad que se celebra esta mañana (a partir de las 9) será muy especial para el director de la Residencia Internado de San Ildefonso, Esperato Fernández, quien se jubila tras 22 años al frente de la institución, que este curso acoge a 60 niños y niñas de entre 6 y 14 años.

Veinte de ellos están hoy especialmente nerviosos. Isaac, con 14 años, es el más veterano en el sorteo y Noura, de 9, la más pequeña. Solo hay una niña nueva y no va a cantar números, se encarga de uno de los bombos extractores; los otros 19 repiten porque «no les ha cambiado la voz».

«Todos los niños de la residencia participan en la lotería. Cuando son muy pequeñitos no los llevamos y a los mayores que les ha cambiado la voz tampoco; además, ya no les gusta llevar el uniforme», cuenta este veterano educador. «Para el gran día todos están dispuestos y hemos seleccionado a los mejores, que no son los que mejor cantan, sino los que han tenido mejor comportamiento y buenas notas; aquí estamos para educar», explica.