Melendi se 'enfada' con Manuel Carrasco

La presentación de la gran final de 'La Voz' ha tenido un curioso momento y los protagonistas han sido Melendi y Manuel Carrasco, dos de los coaches del exitoso talent de Telecinco.

Según cuenta la web de '¡Hola!', el cantante asturiano le echó la 'bronca' a su compañero por la forma en la que se había enterado de que iba a ser padre: "Me tengo que enfadar con Manuel. No puede ser que yo me entere por la prensa que usted va a ser papá", dijo Melendi. "Tenemos un grupo de WhatsApp para algo. Después mandáis unos vídeos que...", añadió.

Alejandro Sanz y Malú, así como los finalistas de esta edición (Thais, Irene, Mario y Carlos) que también acudieron a la rueda de prensa no pudieron evitar reírse. Manuel Carrasco contestó: "Después de los últimos vídeos no pegaba esa noticia".