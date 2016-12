El 'Mozart del ajedrez' salta a la gran pantalla

En la vida del gran dominador actual del ajedrez mundial, el noruego Magnus Carlsen, que el pasado 30 de noviembre, día de su 26 cumpleaños, revalidó en Nueva York el cetro planetario que ya hizo suyo en 2013 y 2014, no todo parece haber sido un camino de rosas. De pequeño sufrió 'bullying' por ser más inteligente que sus compañeros, según él mismo desvela en la película documental 'Magnus, de niño prodigio a genio del ajedrez', realizada por su compatriota Benjamin Ree y en la que se repasa la vida del Gran Maestro Internacional desde los 13 a los 24 años. «En el colegio me acosaban todo lo que podían. Soy muy diferente a los otros chicos», relata Carlsen en el largometraje. La cinta, de 76 minutos de duración y rodada con un presupuesto levemente superior al millón de euros, se estrenó en septiembre en los cines de Noruega -donde Magnus es un ídolo deportivo-, a mediados de noviembre en Estados Unidos y hace diez días, en Inglaterra. Se espera en breve su llegada a las salas españolas, aunque aún no hay fecha prevista.

Al mundo con 12 años

Del 'Mozart del ajedrez', como le bautizó en su día el 'Washington Post', se sabía que da nombre a una empresa, Play Magnus, valorada en 15 millones de euros; que genera cerca de dos millones anuales solo en patrocinios -el reciente Mundial le ha reportado otros 550.000 euros- y que le gusta dormir entre once y doce horas diarias. También que es madridista, que puntualmente trabaja como modelo de ropa y que es amigo de la actriz Liv Tyler pero no se le conoce pareja.

Aunque el filme documental de Ree no desvela grandes intimidades, ahora conocemos también que a los 4 años Carlsen recitaba de memoria los 436 municipios de su país y distinguía las banderas y capitales de todas las naciones de la ONU. Su coeficiente intelectual es de 186, propio de los genios. En el primer tercio de la película aparecen grabaciones de la infancia narradas por el padre del ajedrecista, Henrik, que cuando el chico tenía 12 años pidió una excedencia, alquiló la casa familiar y todos se fueron a recorrer el mundo con el muchacho. Un año más tarde, Magnus ya decía abiertamente que su sueño era llegar a ser campeón del mundo. En la producción también aparecen Gary Kasparov, que entrenó a Carlsen, y Wiwanathan Anand, su víctima en los dos primeros Mundiales del joven.