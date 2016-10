José Luis Moreno se defiende: «Estos perros no tienen malnutrición, tienen Lishmaniosis»

El productor José Luis Moreno ha respondido a las acusaciones de un presunto maltrato animal a dos de sus canes y ha asegurado que los perros "no tienen malnutrición, tienen Leishmaniosis", una enfermedad grave causada por un parásito que provoca pérdida de pelo y peso, heridas en la piel, e incluso insuficiencia renal.

"Yo tengo tres perros en la casa. Uno pequeñito, en la casa y en el jardín dos, que tienen trece años y que ya han nacido aquí porque son hijos de otros perros míos. Siempre he tenido perros, los he cuidado muchísimo. Estos perros no tienen malnutrición, tienen Leishmaniosis", ha explicado Moreno en declaraciones a Antena 3.

Sobre la publicación de unas fotografías de unos canes en mal estado de salud, el productor ha señalado que "no corresponden exactamente" a sus perros y ha aclarado que los que padecen Leishmaniosis sufren una "delgadez profunda". Así, ha insistido en que sus animales enfermos están "en tratamiento" y "van a salir adelante".

"No se cura, pero se puede tratar. Espero que vivan dos o tres años más felizmente", ha indicado, al tiempo que ha asegurado que sus perros "han vivido con unos espacios enormes, no conocen lo que es una cadena, y tienen dos tipos de alimentación: casera y con pienso". "Mi veterinaria dice que saldrán adelante. He tenido siete perros anteriormente con Leishmaniosis", ha apostillado.

En este sentido, Moreno ha informado de que la Guardia Civil, junto a la veterinaria de la Comunidad de Madrid, han estado en su casa y han examinado a los animales. Además, el productor ha agregado que, tras la exploración, se ha determinado que no es necesaria "ninguna medida cautelar", que tienen un "buen tratamiento", pero sí se hará un "seguimiento de lo que necesitan para ver si los perros salen adelante".

En relación con el origen de la denuncia, José Luis Moreno ha advertido de que "coincide con el término del contrato de una secretaria, que ha salido el día 10 de la empresa, que ha hecho todo tipo de desmanes". "Ella preguntaba si había cámaras, si las cámaras de seguridad funcionaban", ha afirmado, para después añadir: "¡Es increíble organizar todo esto por una venganza!".

Denuncia de animalistas

La Guardia civil ha abierto una investigación por orden de un juzgado para determinar si el productor José Luis Moreno ha incurrido en un presunto caso de maltrato animal hacia dos los perros que se encuentran en su vivienda a raíz de la denuncia que ha presentado la asociación animalista Animal Rescue España.

El citado juzgado acordó recientemente la apertura de diligencias previas para aclarar si existe un posible delito de maltrato animal en relación a dos perros que se encuentran en la vivienda del productor.

La citada asociación registró una denuncia contra José Luis Moreno al entender que los dos canes sufren problemas de desnutrición "extrema", abandono y problemas de salud, solicitando medidas cautelares urgentes para poder incautar a los animales y poder tratarlos de sus problemas.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado rechaza la adopción de medidas cautelares en relación a la denuncia al entender que no es posible determinar el estado que sufren los animales ni en qué momento o periodo se refieren las fotos que se adjuntan en la denuncia.

Tampoco es capaz de inferir si el estado de los animales se debe a la ausencia de cuidados de los perros o, por el contrario, pueda basarse en alguna enfermedad, razona el Juzgado. Además, expone que no es posible determinar si estos animales se encuentran en la parcela que refiere la denuncia.