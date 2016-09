El 'Chino' Maidana se disculpa por la publicación de una foto con fajos de billetes

'Chino' Maidana subió a su cuenta de Facebook una foto con un montón de fajos de billetes imitando al mítico boxeador estadounidense Mayweather, la cual tuvo que borrar a las pocas horas tras la avalancha de críticas que recibió de los usuarios. Tras la eliminación, se disculpó a través de la misma red social, reconociendo que "exhibir esa foto fue un error estúpido".

"Mostrar ese dinero era una broma destinada a Mayweather. Pero fue un error estúpido por el que pido perdón, ya que esa ostentación en un país donde tantos la pasan mal es de mal gusto y no debe hacerse, aún cuando ese dinero me lo haya ganado honestamente y con mucho sacrificio a lo largo de toda mi carrera. Pero no hay excusas, me equivoqué y pido perdón a todo mi pueblo argentino", declaró el boxeador que se retiró hace un mes a sus seguidores a través de la red social.