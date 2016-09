Cómo elegir la crema perfecta

Seguro que alguna amiga te ha recomendado apasionadamente alguna vez un cosmético del que está enamorada. Y como lo hacía con tanto entusiasmo, te has atrevido a probarlo. Pero contigo no ha tenido ese efecto maravilloso.

Antes de empezar a criticar, entiende que en cuestión de pieles hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Y que a ti no te funcione esa crema en concreto no significa necesariamente que tu amiga se equivoque. Lo más seguro es que, simplemente, no sea la adecuada para tus necesidades. Te damos las claves para que aciertes siempre en tus elecciones. (Más información en Mujerhoy.com)