Una vida dedicada a la Banda Municipal de Valencia A partir de ahora se centrará en la composición, otra de sus grandes pasiones y para la que ya cuenta con varios encargos José Alamá cuelga para siempre su traje de profesor tras 43 años de actividad frenética OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN Jueves, 14 diciembre 2017, 00:42

valencia. «El regalo más grande que se le puede hacer a un músico profesional valenciano». Así describe José Alamá Gil la alegría que sintió cuando en 1974 aprobó su oposición para ser profesor de la Banda Municipal de Valencia. Alamá llevaba ya dos años en la capital de España formando parte de la plantilla de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, pero poder volver a Valencia como profesor de la Banda Municipal es, como el mismo nos describe, «El sueño de cualquier músico valenciano».

Ahora, llegada su jubilación como profesor, Alamá recuerda aquella oposición: «Había muy buenos músicos llegados de toda España y mucho, mucho nivel. Al final, las cuatro plazas de clarinete fueron para cuatro llírianos: Enrique Artiga, José Miguel Micó, Juan Faubel y yo. Curiosamente dos somos de la Banda Primitiva y otros dos de la Unión de Llíria», comenta con una sonrisa. Como el mismo Alamá confiesa, el ganar la oposición e incorporarse a la Banda Municipal de Valencia es su mejor recuerdo profesional.

«El ambiente entre los compañeros, trabajar con el Maestro Ferriz, los históricos conciertos que ofrecíamos en la Lonja de Valencia siempre con una plantilla completa y todos profesionales de una grandísima calidad. Recuerdo los viajes por Europa y los conciertos que ofrecimos en Suiza, Holanda y Alemania dirigidos por Ferriz y en los que siempre interpretábamos música de autores valencianos. En uno de ellos el maestro Ferriz programó una obra de un autor aún desconocido: Rafael Talens. Pienso que Ferriz ni llegaría a imaginarse la verdadera repercusión que después tendría el compositor que él mismo acababa de descubrir», explica.

Para José Alamá, la construcción del Palau de la Música fue muy beneficioso para la Banda Municipal. «La mejor prueba de ello es el público asiduo que nos acompaña en cada uno de los conciertos. Es una pena que no podamos disponer de más fechas para realizar más actuaciones y así satisfacer a ese público incondicional que se lo merece todo».

Ferriz, Julio Ribelles, Pablo Sanchéz Torrella y Fernando Bonete han sido sus directores y a todos ellos les está agradecido «He sido una persona privilegiada. He visto y he vivido como mis directores y mis compañeros han estrenado la mayoría de mis composiciones. He sentido su cariño, su profesionalidad y su compañerismo. Vivir así todos estos estrenos es lo mejor que me ha pasado en mis 43 años de profesor de la Banda Municipal de Valencia.

Este domingo José Alamá colgará para siempre su traje de profesor de la Banda Municipal pero esta jubilación le va a permitir dedicarse en cuerpo y alma a otra de sus pasiones: la composición. «Son muchos los proyectos y encargos que tengo entre manos», comenta Alamá. «Estoy acabando un concierto para dos dolçaines y banda cuya propuesta me llegó del gran dolçainer Xavier Richart. También tengo que escribir varias obras de cámara y revisar algún himno que ya tengo escrito. Otro proyecto que me hace especial ilusión y en el que estoy embarcado desde hace años es la recuperación del patrimonio musical litúrgico de Llíria, mi ciudad. Junto con mi amigo Miguel Cerezo hemos recuperado y reescrito 'Emmanuel', una recreación del nacimiento de Cristo que tiene con más de 100 años de antigüedad y cuyo autor era el compositor Miguel Asensi. 'Emmanuel' es un Belén estructurado en 4 actos y 14 cuadros en la que participan más de 200 personajes y que tiene una duración de más de 3 horas», explica el profesor Alamá.

José Alamá Gil es autor de un importante catálogo de obras sinfónicas. Tres de sus composiciones han sido obras obligadas en el Certamen Ciudad de Valencia. Ha recibido encargos de la Orquesta de Valencia, de CulturArts, Generalitat, el Ayuntamiento de Llíria y está en posesión de premios de composición tan importantes como el prestigioso Premio Maestro Villa de Madrid o el Premio Isla de la Gomera.

El domingo será su última actuación con la Banda Municipal de Valencia pero sus obras seguirán siempre presentes pues son habitualmente interpretadas en conciertos por nuestras bandas de música.