Les Valls, tradición taurina por Navidad Gran ambiente en Faura con unos de los Fuente Ymbro. / Torodigital El intenso frío no amedrenta a los aficionados, que acuden en masa para despedir la temporada de bous al carrer Gran ambiente en el Bou de la Fira de Faura y expectación para los festejos de Quartell JORGE CASALS Viernes, 15 diciembre 2017, 01:21

valencia. A punto de dar carpetazo a esta temporada, todavía hay poblaciones que celebran festejos taurinos. Ni la climatología adversa ni las fechas que invitan al abrigo familiar son capaces de mermar interés a unas fiestas taurinas que gozan de gran popularidad y aceptación como son las que celebran Faura y Quartell, dos de las poblaciones que componen la Mancomunidad de Les Valls, tierra taurina por excelencia, de férrea tradición y aficionados ejemplares.

La semana pasada el turno fue para Faura, que celebró su tradicional Bou de la Fira. Once temporadas ya de trabajo y lucha de una comisión compuesta por aficionados y peñistas que este año llegaba totalmente renovada y cargada de juventud. El esfuerzo, mereció la pena. Faura se llenó hasta la bandera de aficionados llegados de toda la Comunitat. Magnífico el ambiente que se respiraba. No cabía un alfiler en la calle Mayor, recubierta de arena de manera ejemplar con el objetivo de salvaguardar siempre la integridad del toro, un detalle de buen gusto digno de reconocer. Gran parte de la expectación la suscitaron los toros de Fuente Ymbro, que siempre son un reclamo en esta tierra. La ganadería de Ricardo Gallardo se ha ganado por su bravura ser una de las más atractivas en los bous al carrer. Y no fallaron. Cumplieron con nota los dos toros anunciados de esta divisa gaditana.

En primer lugar se dio suelta por la tarde al toro Hechizo, nombre que en Fuente Ymbro es garantía de éxito. A un Hechizo de esta divisa lo indultó Pepín Liria en Murcia y dejó buena simiente en la vacada. Así que el toro hizo en Faura honor a su estirpe, su nobleza y calidad se hicieron presentes hasta que una inesperada lesión en la mano tras un batacazo dejó a los aficionados ayunos de su buen juego en las calles. Y de su presencia, porque sus hechuras confirmaban la buena reata a la que pertenecía. Lo pararon de salida, al alimón, Juan Carlos Beltrán y Juanfran. Pasado y futuro de los buenos 'rodadores' que tiene esta localidad valenciana.

Juanfrán es uno de los impulsores en la comisión, implicado en la causa y con una afición desmesurada. Más de treinta años le separan de Juan Carlos, toda una institución taurina no sólo en esta zona, sino en la familia de bous al carrer, que a sus 58 años sigue desafiando al peligro. Allí está él cuando nadie se atreve a estar, pisando los terrenos comprometidos. Su valor conjugado con su experiencia le permiten encontrar toro en cualquier sitio. Para él no hay calle estrecha, larga o peligrosa. Quizá sea su orgullo de 'rodador a la antigua', que no recortador, lo que le hace asumir ese papel de compromiso con esta Fiesta. A Juan Carlos lo conocen popularmente como 'El Manquet' de Faura y forma parte de esa hornada de grandes rodadores como Vicent 'El Forner' de Rafel; 'Els Bessons', de Rafelbunyol; Boro de Museros, Manolo Vicent 'El Forner' de Albalat, o Ferris, Vaqueret y El Roig, estos tres últimos de Quartell, entre otros muchos.

Entorilado el de Fuente Ymbro, los más mayores optaron por la merienda, los más jóvenes por degustar la acometividad 'asfaltera' de las vacas de Dani Machancoses. Puro espectáculo el que ofrecieron Borracha, Tejera, Senaria, Naranjita y Taxista. Y al caer la noche, el primero de los toros embolados, también con el hierro de Dani Machancoses, fue el aperitivo perfecto a lo que vendría después, otro toro cerril de Fuente Ymbro embolado. El toro atendía por 'Pelícano', otro de los nombres que en casa de Ricardo Gallardo son frecuentes y, por tanto, garantía de ser una reata contrastada. Un 'Pelícano', por ejemplo, lidiado en los Sanfermines en 2008, se llevó el premio Carriquiri al toro más bravo de Pamplona. El 'Pelícano' de Faura tuvo momentos de mucha calidad que fue exprimida por los muchos quebradores. La anécdota fue el momento de la embolada, al cortar la cuerda Hazem Al-Masri, más conocido en el mundo del toro como 'El Sirio', banderillero a las órdenes de muchos toreros valencianos, entre ellos el novillero de Faura Fernando Beltrán, cómplice en la hazaña de este joven nacido en Alepo y que ha visto cumplido su sueño de vestirse de luces.

Quartell despide el año

Y de Faura, a Quartell. Localidades vecinas. Apenas 3 kilómetros separan una de la otra. Es costumbre desde hace más de 30 años que Quartell cierre oficialmente la temporada con su tradicional Bou de Nadal. Y todo gracias a la Peña Taurina, institución que cada año se esfuerza por mantener esta tradición de ser los últimos en organizar un festejo taurino de primer orden.

La cita será el próximo sábado 23 de diciembre y el cartel ha despertado como siempre una enorme expectación. Dos toros de Montealto, ganadería madrileña que procede de dos casas tan destacadas en el encaste Domecq como son El Ventorrillo y Luis Algarra. Los toros se darán suelta a las cuatro de la tarde y por la noche serán embolados. No cabe duda de que será la mejor manera para los aficionados taurinos de despedir este 2017.

De hecho, Quartell siempre fue ese punto de encuentro para felicitarse las navidades y desear suerte para la próxima temporada. Y no solo. A Quartell se va con la confianza que da saber el buen criterio de la Peña Taurina a la hora de reseñar los toros y con la ilusión de ver momentos buenos protagonizados por los toros y por los muchos y buenos rodadores que existe en Les Valls. Rodadores que allí donde van, se caracterizan por sus conocimientos delante de la cara de los toros, por su valor y por su manera de entregarse siempre en beneficio del toro y nunca buscando el lucimiento personal. Ahí están Curro, Kamarelles, Kike, Bonache, Juanfran, Eladio, Benja... toda una pléyade de buenos aficionados que continúan el legado de sus antecesores. Y es que en todas las épocas y generaciones, siempre aparece el nombre de un gran rodador de Les Valls. Vale como muestra de la afición que se respira en esta mancomunidad. Taurinos por los cuatro costados.