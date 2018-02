La Vall d'Uixó madruga con su I Feria de Invierno 'El Poca', que junto a Cristian Blanco, será uno de los protagonistas en la Vall d'Uixó. / lp Se celebrará un especial de Fernando Machancoses y otro de Arriazu, un concurso de recortes, un desafío ganadero y una capea nocturna La localidad castellonense acoge entre el 17 y el 25 de febrero cinco espectáculos populares JOSÉ IGNACIO GALCERÁ Viernes, 2 febrero 2018, 01:20

valencia. ¿Quién dijo aquello de que los toros son con sol y moscas? En la Vall d'Uixó, la catedral del bou al carrer, están dispuestos a llevar la contraria a este dicho popular y para ello han organizado la denominada I Feria de Invierno. Entre el 17 y el 25 de febrero, la localidad castellonense acogerá cinco espectáculos en los que se darán cita las mejores ganaderías de corro del momento junto con los recortadores más destacados de la actualidad. Hacía diez años que la Vall d'Uixó no celebraba toros por estas fechas, una década en que los aficionados tenían que esperar hasta las fiestas de Sant Vicent Ferrer para ver toros por sus calles. Hasta hoy. La llegada del inicio de la temporada un par de meses antes de lo habitual ha sido posible por el empeño y la ilusión que ha puesto en el proyecto el recortador local Cristian Blanco, quien cuenta con el apoyo en esta aventura del empresario Jesús Domínguez. «Cristian fue quien tuvo la idea de hacer una feria en su pueblo, tiene mucha ilusión en que salga todo bien y fue el impulsor de la idea. Yo, en este caso, aporto la experiencia y le echo una mano», señala Jesús Domínguez, gestor de plazas como Vinarós donde organiza tanto espectáculos populares como corridas de toros.

Tanto Blanco como Domínguez recuperan ahora vieja idea de feria que tuvo su último precedente en 2006. Hace ya diez años que no se celebra algo parecido. «Se hizo en 2003, luego hubo un parón, se reanudó y la última vez que se celebró fue hace una década», recuerda. Ahora el nuevo proyecto nace con la idea de consolidarlo en el tiempo y darle la continuidad que no tuvo en el pasado. «Con esa intención es que la que se ha hecho, tenemos la idea de que perdure, esta primera feria va a servir para comprobar la respuesta de la afición y ver el respaldo que tiene la iniciativa. Si es positiva, evidentemente la intención es darle continuidad en el tiempo», confiesa. Que la feria se celebre en fechas tan poco taurinas como el mes de febrero no preocupa en demasía a los organizadores. «El toro debe estar presente los doce meses del año», se apresura a contestar Jesús Domínguez. «Hay personas que les gusta el fútbol, a otros el cine y a nosotros nos gusta ver toros y más en Vall d´Uixó, y a los aficionados lo que se les debe dar es la oportunidad de ir a verlos».

Cinco espectáculos de altura

Los mejores recortadores y las ganaderías de corro más destacadas se verán frente a frente «Tenemos el compromiso con la afición y no podíamos defraudar», afirma Jesús Domínguez

En apenas cuatro días, divididos en dos fines de semana, se concentran los cinco espectáculos que conforman la Feria de Invierno de la la Vall d'Uixó. El ciclo cuenta con grandes alicientes tanto en el apartado ganadero como en lo que a grandes nombres de recortadores se refiere. Así pues, el primer sábado, 17 de febrero, la ganadería de Fernando Machancoses será la encargada de descorchar la feria. «Es una ganadería con mucho arraigo en la Vall d'Uixó. Pero no sólo hemos contado con ella por esto, también cabe decir que en el certamen les Penyes en Festes siempre está muy cerca de ganar o peleando por estar entre las mejores. Además, en este primer año, queríamos darle el reconocimiento que la ganadería se merece abriendo la feria con ella».

El plato fuerte de la feria tendrá lugar al día siguiente, domingo 18, con un concurso de recortes. Bajo el título de 'La capital del toro' vs 'Los mejores de España', el certamen enfrentará a algunos de los mejores recortadores del circuito profesional como Use, Poca, Dany Alonso, Pradanas, Juan Nieto o Cristian Blanco en un formato novedoso hasta el momento. «La Vall d'Uixó tiene a día de hoy a dos de los mejores recortadores como son Poca y Cristian Blanco y junto a todo el ramillete de jóvenes de la localidad que van pidiendo paso pensamos que sería una buena oportunidad de que se midieran de tú a tú con los mejores del resto de toda España. Queríamos darle categoría al concurso fomentando la rivalidad y la competencia entre ellos. Es un reto para todos, de hecho tanto Poca como Cristian Blanco están entre los mejores en las plazas del circuito profesional y ahora van a ser los demás los que acudan a su 'casa' para disputarles el concurso. Es una apuesta que nos ilusiona y creemos que va a gustar».

El protagonismo del segundo fin de semana será para las ganaderías. Dos jornadas dedicadas a lo mejor del ganado de corro con un 'Gran desafío' entre La Paloma, Alberto Granchel y Alba Atenea el sábado 24 y un especial de José Arriazu el domingo 25. «La Paloma y Granchel son dos ganaderías consolidadas que gozan de una gran prestigio y cartel entre los aficionados y tarde tras tarde ponen el listón muy alto; y la ganadería de Alba Atenea es de reciente creación y poco a poco quiere abrirse camino entre las mejores». La noche del sábado se completará con una capea con novilladas enfundadas para los jóvenes. El broche a la feria lo pondrá la ganadería navarra de José Arriazu, todo un lujo. «Hablamos de una ganadería muy importante, que lleva unos años excelentes y que gusta mucho en la Comunidad Valenciana por la bravura de sus animales y esperamos que esté a la misma altura que en el resto de sus actuaciones por estas tierras».

Que la programación cuente con un cartel de lujo tiene mucho que ver con que se celebre en una 'plaza' como la Vall d'Uixó, la responsabilidad de hacerlo en una localidad que en lo referente al bou al carrer es de máxima exigencia. «Hablamos del pueblo donde más toros se hacen al año y con lo cual los aficionados esperan lo máximo. La Vall d'Uixó exige una programación a la altura de su historia aunque luego sale el toro y todo depende de él. Tenemos el compromiso con la afición y no podíamos defraudar». Las expectativas son altas. «La ilusión es máxima en poder llenar la plaza en el concurso de recortes por el acontecimiento que es», concluye.