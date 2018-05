El toreo vuelve a las calles Las peñas y comisiones podrán aprovechar la infraestructura del festejo para organizar clases prácticas a los alumnos de las escuelas taurinas JOSÉ IGNACIO GALCERÁ Viernes, 1 junio 2018, 01:01

valencia. El toreo vuelve a las calles de la Comunidad Valenciana. Uno de los objetivos que se marcó en rojo la Federación de Peñas de Bous al Carrer ya es una realidad. El viejo anhelo de los aficionados es un hecho tras dos años de trabajo y negociaciones con la Administración toda vez que el decreto que regula estos espectáculos haya incluido la celebración de clases prácticas en los recintos destinados al festejo popular. Dicha modalidad, que no estaba contemplada en el decreto actual, figura ya como legal y regulada, lo que permitirá que los organizadores de bous al carrer puedan aprovechar los permisos y su infraestructura para ofrecer a los alumnos de las Escuelas Taurinas valencianas la posibilidad de torear aunque sin dar muerte al animal.

«Estamos muy contentos e ilusionados por esta iniciativa, es un paso muy importante que llega tras mucho esfuerzo y trabajo», señala Vicente Nogueroles, presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana. «Utilizando un escaparate único como son los 9.000 festejos que se dan al año en nuestras calles, la peña o comisión organizadora podrá utilizar la infraestructura del festejo popular para realizar clases prácticas para los chavales de las escuelas de nuestra comunidad o cualquier rincón de España», explica.

Pese a que históricamente muchos novilleros y matadores de toros forjaron sus primeros pasos en las calles, en el año 207 se estimó eliminar del reglamento la posibilidad de torear en un recinto destinado al bou al carrer. «En aquel momento no entendimos aquella decisión, por eso hemos peleado estos dos años para recuperar esta tradición. Debemos aprovechar el entusiasmo de las peñas, que de esta manera podrán dar variedad a sus programaciones y ayudar al festejo mayor. Respetando la idiosincrasia y la filosofía del festejo popular y el de plaza, creemos en la unión de ambos, los dos espectáculos tienen que estar unidos desde la base. Hay que sumar, no se puede dejar escapar ninguna oportunidad que vaya en beneficio de la Fiesta».

La calle, el origen de todo

En cierta época, capas y maletillas llegados de todas partes del país acudían a nuestros pueblos en busca de una oportunidad. Las peñas y comisiones taurinas de la Comunitat Valenciana les brindaban a jóvenes hambrientos de triunfo la ocasión de torear. En la calle comenzaba todo. Uno de esos chavales que dejó su casa buscando la gloria fue Santiago López, que desde su Granada natal llegó a Valencia para dar sus primeros pasos. «En aquellos años los pueblos de Valencia eran la mejor escuela que podía haber. En todos los pueblos se llegaban a matar dos o tres novillos. De allí salieron varios toreros, entre ellos Ricardo de Fabra, que era muy conocido en los pueblos y que fue el que más popularidad alcanzó. Yo participé en bastantes festejos. Era una escuela buenísima».

Las peñas eran las encargadas de contactar con los maletillas para que actuaran en sus pueblos y las buenas actuaciones daban el pasaporte para seguir toreando. «A medida que toreabas en algún pueblo y estabas bien, te ibas granjeando cierto nombre entre los aficionados y captando la atención. Si estabas bien, venían a buscarte. Siempre había ofrecimientos de las peñas de otros pueblos para torear, ellos eran los encargados de ponerse en contacto con nosotros», señala Santiago López, que recuerda aquellos días llenos de ilusiones.

En algunos pueblos se celebraba primero la parte seria y luego el festejo popular, o al contrario, pero en todos, rememora, se vivía la Tauromaquia con enorme entusiasmo. Eran tiempos en los que apenas unos jóvenes aspirantes levantaban pasiones en cada localidad a la que acudían. También eran años de apreturas, de buscarse la vida. «Recuerdo un día en Artana, un pueblo de Castellón, al que fuimos a torear. Pero además de torear, también teníamos que vivir, claro, había que comer y estuvimos tres días comiendo, eso sí, solo comimos naranjas», afirma entre risas antes de añadir la generosidad y el buen trato recibido en los pueblos. «Luego las peñas se comportaban muy bien con nosotros y nos daban una ayuda para mantenernos».

Torear en los pueblos suponía para muchos el primer contacto con el toro y también con el público. «Participar con público cambia mucho, es muy diferente a hacerlo en una ganadería a puerta cerrada que tenerlo que hacer delante de mucha gente. Ese paso, que parece pequeño, es fundamental para ellos». Además, con esta iniciativa, la calle servirá para reforzar y complementar la labor tan positiva que realizan las distintas escuelas taurinas en la formación de jóvenes valores. «Es una oportunidad extraordinaria porque van a tener la ocasión de darse a conocer ante mucha gente». Igualmente, las clases prácticas, en opinión de Santiago López, «serán un foco para crear afición, hay mucha gente que quizá no ha visto torear en directo y tener la posibilidad de ver ahora a chavales torear un novillo en su pueblo, en las calles donde han nacido, va a ser un aliciente muy importante para que los más jóvenes se acerquen a la plaza y fomentar el toreo a pie».

Ricardo de Fabra, un ídolo

De aquella época en la que los pueblos eran la mejor escuela para aprender a torear surgió, por encima de todos, Ricardo de Fabra. Natural de Alcàsser, fue un auténtico ídolo para los aficionados de l'Horta Sud de Valencia. Su formación fue única y exclusivamente en las calles. «De hecho, antes de debutar como novillero sólo hice un tentadero con Luis Miguel Dominguín en la ganadería de Atanasio Fernández. Sólo uno», recuerda.

Cuando el aprendizaje se reducía a las vacas y becerros que se toreaban en los pueblos y no habían escuelas oficiales, Ricardo de Fabra alcanzó gran fama. «Ahí, en las calles, era donde uno se hacía como torero», señala. «Los clavarios de las fiestas me daban por entonces 15.000 o 20.000 pesetas por torear». Y es que si unas fiestas tenían que tener categoría no podían dejar de contar con Ricardo de Fabra. «A Montserrat, por ejemplo, tenía que ir todos los años, me reclamaban para sus fiestas y llegaba a torear dos tardes cada año. También toreé en Catadau, Llombay, Montroy, Real de Montroy...», rememora. Entre las vivencias de esos años, Ricardo de Fabra no podrá olvidar nunca la primera vez que toreó en público. «Fue en Real de Montroy y estuve más tiempo por el aire que en tierra».