Cómo ir a la Tomatina de Buñol 2017 Tomatina 2016, en una imagen de archivo. / LP Renfe ha dispuesto un horario especial de trenes para el miércoles 30 de agosto | Servicio exclusivo de taxis desde Valencia LAS PROVINCIAS Lunes, 28 agosto 2017, 20:20

El miércoles 30 de agosto llega la Tomatina de Buñol 2017. No te pierdas este evento internacional, y busca algun medio de transporte público para acceder hasta la localidad valenciana. Para llegar a Buñol el próximo 30 de agosto tines diferentes opciones:

Autobuses desde Valencia

Para ir a la Tomatina de Buñol en autobús desde Valencia se puede coger el servicio que sale desde la Av. Menéndez Pidal, junto Nuevo Centro en parada de Bús Turístic, a las 07.30horas de la mañana.

Además,para llegar al pueblo, Festivals All Around pone a disposición autobuses desde Valencia que salen el mismo miércoles 30 de agosto por 30 euros. El autobus sale a las 6:00 de la mañana desde la Plaza de Tetuan y llega a las 7:30 a Buñol. Allí, se llevará a los pasajeros hasta la taquilla para que puedan validar sus tickets hasta las 11:00 horas, momento en que empieza la lucha de tomates. A las 14:00 horas, los autobuses volverán a Valencia, al menos para aquellos que no se apunten a la "After Party".

Horario especial de Renfe (Valencia-Aldaia-Buñol)

Servicio de Taxis

TaxisValencia.net te ofrece la posibilidad de desplazarte desde Valencia hasta Buñol en taxi por 39,90 euros. La red de taxis ofrece un servicio exclusivo para el miércoles 30 de agosto, que ya se puede reservar desde su página oficial.

egún la misma, por razones de interés público, se autoriza a tomar servicio a los titulares de taxi del área de prestación conjunta de Valencia en el área funcional de Buñol y a los titulares del área funcional de Buñol a tomar servicio en el área de prestación conjunta de Valencia durante esta internacional fiesta.

En coche

Otra opción es ir en coche. Para ir a la Tomatina de Buñol en coche desde Valencia hay que coger la A3 dirección Madrid/Aeropuerto. Una vez en la autovía hay que dirigirse la salida 322 hacia VP-3031/Buñol. Son menos de 40 kilómetros.