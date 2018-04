Una sinfonía para inmortalizar un centenario El castillo de Alaquàs es marco habitual de conciertos de la Unión Musical. / lp Los vecinos tienen por delante un fin de semana lleno de actividades para conmemorar la efeméride de su monumento histórico más representativo Salvador González escribe 'La Fulla de Malva', que está dedicada al castillo de Alaquàs OCTAVIO HERNÁNDEZ BOLÍN VALENCIA. Jueves, 19 abril 2018, 00:10

Para Alaquàs su espectacular castillo es mucho más que una seña de identidad. Este fin de semana se cumplen 100 años desde que fue declarado Monumento Histórico Nacional lo que aseguró su correcta conservación y le protegió del abandono. Los vecinos de Alaquàs tienen por delante un fin de semana con importantes actos institucionales a los que la sociedad musical local -la Unió Musical d'Alaquàs- se sumará estrenando una gran sinfonía creada para la ocasión. «Todo comenzó en la presentación del libro 'La Hoja de Malva' escrito por el investigador local y alcalde durante nueve años Adrià Hernández», comenta el propio presidente de la entidad Lute Fernández.

«Me cautivó la ambientación del Alaquàs del siglo XVI donde convivían moriscos y cristianos en paz y armonía, la descripción del espíritu renacentista presente en la obra y la recreación histórica de los personajes a los que Hernández supo integrar una trama de misterio digna de la mejor novela policiaca. De aquella presentación ya salí con dos ejemplares: el mío y el que quería regalar a Salvador González un reconocido compositor muy cercano a nuestra sociedad», explica.

Poco le costó a González recoger el guante. «Ha sido todo muy fácil y sólo tengo palabras de agradecimiento para el autor Adrià y para el director de la banda sinfónica Enrique Parreño», indica González. «Sus indicaciones me han permitido recrear con acierto cada pasaje de la sinfonía para situarnos en el contexto de la época de la construcción del castillo. Para ello he empleado músicas renacentistas como la gallarda, pavana o passacaglia a las que he sumado instrumentos de la época como la dulzaina o el laud, que he representado con una guitarra». Además de una presentadora que nos introducirá en el momento histórico que recrea la sinfonía, la obra está escrita para narrador y banda. El cronista será el propio autor del libro, Adrià Hernández, y nos irá situando en cada acción a lo largo de los tres movimientos que componen la obra durante su estreno mundial absoluto.

Se accederá por invitación dado lo limitado del aforo del propio claustro La entidad cuenta con más de mil socios y un conservatorio que da cabida a 550 alumnos

Para la Unió Musical d'Alaquàs se trata de un concierto muy especial y lo han preparado con todo detalle. «El mérito es de toda la sociedad. Un trabajo brillante de su director Parreño, de todos nuestros músicos, por supuesto del compositor Salvador González y del autor del libro Adrià Hernández. Juntos hemos creado algo que permanecerá en el tiempo recordando este momento de nuestra historia como pueblo», resalta su presidente Fernández evitando cualquier protagonismo.

La banda sinfónica local, bajo la batuta del maestro Parreño, estrenará 'La Fulla de Malva' este domingo a las 18:30 en el claustro del Castillo de Alaquàs. Un evento que han preparado con rigor y que tendrá detalles y sorpresas que nos trasportarán hasta esa época renacentista. Un concierto al que se accederá por invitación dado lo limitado del aforo del propio claustro del catillo de Alaquàs.

Sólo dos meses después de que la Jove Orquestra de entidad participara con gran éxito en el II Concurso Bankia de Orquestas de la Comunidad Valenciana la Unió Musical d'Alaquàs acomete este nuevo proyecto artístico de gran envergadura. La entidad cuenta con más de 1.000 socios, una escuela de música y un conservatorio propio donde estudian cerca de 550 alumnos y donde trabajan más de 40 profesores. Entre sus agrupaciones artísticas cuentan con tres bandas de diferentes niveles, dos orquestas, tres corales y numerosos grupos de cámara.