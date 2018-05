El próximo viernes se celebra el Día del Orgullo Friki

Existen millones de personas que sucumben a diario al poder sugestivo de una ficción. Algunos hasta el extremo de crear un particular universo paralelo ajeno a la realidad. Su perfil se ha popularizado merced a la exitosa serie 'The Big Bang Theory', pero no es necesario acudir a la pequeña pantalla para aproximarnos a la figura del friki. De hecho, posiblemente conozcan a alguien que con desmesura se pirra por cómics, videojuegos o juegos de rol. Si es así, felicítenle el próximo viernes 25 de mayo, Día del Orgullo Friki. El motivo de la celebración en esta jornada se asocia al estreno de la película 'La Guerra de las Galaxias' (25/5/1977), la primera entrega de una de las sagas más seguidas por los llamados frikis.