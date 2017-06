La Policía inspecciona las verbenas para medir el ruido Festejos 'Pinya Fest' de San Juan organizados por varias fallas en el bulevar Sur, junto al cementerio. / lp La concejal de Protección Ciudadana asegura que no hay ninguna campaña y que se actúa por requerimiento vecinal LOLA SORIANO Miércoles, 21 junio 2017, 00:35

valencia. Un buen número de comisiones de Valencia celebraron ya el pasado sábado los festejos de San Juan. En sus programas de actos no faltaron juegos infantiles; castillos hinchables, muchos de ellos con el agua como atractivos; ofertas gastronómicas de bocadillos o quintos y tapas y verbenas.

Precisamente para corroborar que el desarrollo de la actividad fuera el correcto, la Policía Local realizó este pasado sábado inspecciones en distintos puntos de la ciudad.

Si bien las verbenas o discomóviles fueron ya numerosas, la inspección se realizó en trece comisiones falleras. Según explica la concejal de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, «no se trata de ninguna campaña especial, de hecho, en la mayoría de los casos los agentes acudieron tras haber recibido el requerimiento de ciudadanos».

La concejal confirma que de los trece controles o mediciones realizadas, «un total de nueve se iniciaron después de que la Policía recibiera llamadas en el teléfono del 092 y sólo cuatro fueron de oficio», es decir puntos donde decidieron acudir los agentes para hacer mediciones rutinarias con sonómetros.

Tal como explicó Menguzzato, «si hay vecinos que requieren la presencia policial para comprobar los decibelios, tienen la obligación de acudir para realizar las mediciones, pero en ningún caso se trata de una campaña generalizada».

De estas trece inspecciones efectuadas, sólo tres terminaron con un parte de denuncia. Según datos policiales, en dos casos se trata de comisiones de falla del barrio de Ruzafa, Cádiz-Literato Azorín y Mercado de Ruzafa. La tercera falla denunciada pertenece a la zona de Olivereta, es la comisión de Poeta Alberola-Totana.

La visita de la Policía para hacer mediciones pasó en la mayoría de la comisiones desapercibida, ya que los agentes, según fuentes falleras consultadas, no llevaban el uniforme sino que iban de paisano para realizar esta labor.

De hecho, en alguna de las fallas inspeccionadas fueron los propios falleros los que se dirigieron a la zona donde se estaban haciendo las mediciones de decibelios para preguntar si se trataba de vecinos que hacían mediciones y fue cuando recibieron la información de que eran agentes de policía y se entregó el parte de la denuncia.

Muchas comisiones fueron conociendo la realización de inspecciones a lo largo de esa noche y algunas fallas fueron advirtiendo de la situación por mensajería móvil al resto de compañeros para que tuvieran constancia.

Ahora será el área de Procedimiento Sancionador del Ayuntamiento de Valencia el que determinará la cuantía de la posible sanción por exceder los 90 decibelios permitidos para las verbenas.

Sin ayudas 'germanor'

La segunda entrega de los festejos de San Juan se celebrará el día 24. En esta edición son pocas las fallas que han decidido unirse para hacer la verbena. Entre las que sí lo han hecho, figura la que tendrá lugar en la demarcación de Maestro Gozalbo-Conde Altea. Esta verbena será compartida con fallas vecinas como Salamanca-Conde Altea; Félix Pizcueta-Cirilo Amorós y por Pizarro-Cirilo Amorós.

Los falleros detallan que a pesar de haber realizado la fusión, no van a participar en el programa de ayudas denominado 'germanor' impulsado por la concejalía de Cultura Festiva. En principio, una de las pocas verbenas que se acogerá este año a la ayuda 'germanor' es la bautizada como 'Pinya Fest' que se organizó el pasado sábado por varias comisiones en el bulevar Sur, junto al cementerio General.

Este proyecto de subvenciones no parece haber convencido a los falleros y a esto hay que sumar el hecho de que el concejal Pere Fuset ha convocado las del presente año sin que se hayan pagado todavía las de 2016 porque al parecer falta resolver la documentación de alguna falla y no se puede cerrar el expediente. Precisamente, el concejal del grupo popular, Félix Crespo, denuncia la «falta de previsión de Fuset porque no se han pagado las de 2016 y se han retrasado los expedientes».

Otras fallas que también se unen este fin de semana pero que tampoco optarán a la subvención germanor son Poeta Asins-Alegret-Puzol (Els Jovenils) e Ingeniero Vicente Pichó, ambas de Benimaclet. En este caso no optarán porque para recibir la ayuda se deben coordinar al menos tres fallas.