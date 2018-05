Lo Rat Penat critica el intento de la Diputación de hacer desaparecer Els Jocs Florals

valencia. No pudieron celebrarse en noviembre, ni diciembre ni en enero, fechas habituales de Els Jocs Florals, por la negativa del gobierno de la Diputación de Valencia de ceder el teatro Principal, pero anoche Lo Rat Penat festejó los premios literarios y ensalzó a su regina, Mónica Duart, en el teatro Olympia.

En el acto hubo visitas destacadas como la del delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues; la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig; el portavoz de la gestora del PP en Valencia, Luis Santamaría; el concejal Alfonso Novo y la fallera mayor de Valencia, Rocío Gil, que acudió con un elegante traje de noche, y no con indumentaria valenciana y se hizo un posado conjunto.

PREMIOS uFlor Natural Ampar Cabrera por 'Al vent d'una veleta' . Accésit para Rafael Melià y Donís Martín. uEnglantina d'or Elena Casa, por 'Vullc dir-te que te vullc'. uViola d'or Joan Josep Serra por 'Tants murs per enderrocar'. uAdlert de Novela Josué Damià Ferrer por 'Amèrica màgica'. uJosep M ª Bayarri José Francisco Ballester-Olmos por 'Sant Jeroni de Cotalba'. uAyuntamiento Pere Martí por 'In te domine speravi, non confundar' . Accésit. Francisco Alfonso por 'Tras los pasos de San Vicente Ferrer'. uAmics del Corpus Donís Martín . uJaume I Luis Antonio Tena.

El presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, se despachó con los gobernantes de la Diputación. Señaló que «estamos en el Olympia demostrando que a pesar de los intentos del tripartito gobernante por hacernos callar, por hacernos desaparecer y por intentar que Els Jocs Florals no se celebren, no lo han podido conseguir». Afirmó que a pesar del boicot de los «socialistas, Compromís, Podemos y EU y de los camaradas que les rodean, Els Jocs Florals se celebran» y advirtió que se harán «mientras existan valencianos capaces de ser fieles a la patria valenciana y a la herencia del patrimonio cultural». Dijo que la negativa a ceder el Principal «ha sido un ataque a la libertad de expresión perpetrado por la diputada de EU, Rosa Pérez, y lo que es peor, consentido por la cobardía de un presidente del PSPV que no ha sabido o no ha querido pararle los pies ni estar a la altura del cargo que ostenta».

Argumentó que «no sé qué pensaría Llombart, hombre de izquierdas, republicano y lleno de amor por Valencia de la actuación de estos personajes que se autodenominan progresistas». Opinó que «es necesario quitarnos de encima este virus, esta 'lepra catalanista', como la calificaba Blasco Ibáñez» y añadió que, por eso, desde Lo Rat Penat «hacemos un llamamiento a la unidad de todos en defensa de lo nuestro». Acto seguido dijo que «los valencianos no queremos ni podemos permitir que ese virus que ha roto a la sociedad catalana se reproduzca en Valencia. Afirmó que «la batalla que tenemos que emprender es difícil, pero no tenemos tiempo que perder y llamaremos a las fuerzas políticas que quieran acompañarnos, con los demás que callan ante el proceso catalanista o que lo apoyan, estaremos en perpetuo combate».

Esteve se hizo eco de los insultos de los concejales Pere Fuset y Giuseppe Grezzi a los falleros y apuntó que «es lo último de un permanente intento de politizar nuestra fiesta más popular, de obligar a que los falleros renuncien a la lengua valenciana para sustituirla por la catalana y obligarlos a confesar, por medio de encuestas ilegales, cuáles son sus ideales políticos mareando la vida de unas Fallas, de una fiesta que siempre ha gozado de libertad absoluta». También se refirió a lo que calificó como «un intento de control de las fiestas de San Vicente Ferrer».

Esteve quiso dar las gracias a la familia Fayos por cederles el espacio. De hecho, les entregaron un cuadro para reconocer su gestión cultural y su disposición a acoger els Jocs Florals. También lanzó un mensaje de gratitud a las diputadas M.ª Carmen Contelles (PP) y M.ª Carmen Peris (Ciudadanos) «por intentar parar la actuación totalitaria». Y también recordó la figura de Juan Lladró.

El acto comenzó antes para que diera tiempo a cambiar el decorado tras la actuación de la banda municipal de Valencia. La poetisa Ampar Cabrera recibió su segunda Flor Natural y Elena Casa fue proclamada mestra en gay saber tras recibir l'englantina d'or y poseer con antelación la flor natural y la viola d'or. Sus padrinos fueron Joan Antoni Alapont y Donís Martí.