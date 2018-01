Las peñas exigen abolir el segundo médico porque es «inasumible» Los aficionados buscan el apoyo de municipios con tradición taurina porque la nueva norma «pone en riesgo» los bous al carrer D. G. VALENCIA. Viernes, 19 enero 2018, 00:12

«No hay lugar a dudas de que la ley aprobada en referencia al médico especialista en el festejo de los bous al carrer es inasumible tanto en forma como en fondo por los organizadores de un festejo de esta índole». Así de claro se mostró ayer la Federación de Peñas de Bous al Carrer a la hora de valorar los cambios normativos que exigen que estos festejos cuenten con dos médicos en lugar de uno, como sucede en la actualidad. La entidad reclama la derogación de la nueva norma.

En este sentido, y «al comprobar el riesgo que supone para la celebración de los bous al carrer», la federación inició el pasado viernes en Vila Vella un «movimiento consensuado» con peñas y ayuntamientos a los que se trasladó la información relativa a la citada ley por lo que, según la entidad, «la reivindicación de la federación, en cuanto a un consenso político en tema bous se ha conseguido».

En esta línea, destacaron que a lo largo de la semana, alcaldes y concejales del Partido Popular, PSPV, Compromís y partidos independientes han firmado el documento redactado por la federación, «donde se pide una única solución a un problema generado por un despiste político y que Les Corts no ha sabido darle solución por el enfrentamiento político de los parlamentarios».

La federación asegura que cuenta con el respaldo de alcaldes del PP, PSPV y Compromís Lamentan que no se ha tenido en cuenta la opinión de la comisión consultiva de bous

En concreto, como ya avanzó LAS PROVINCIAS, el parlamento valenciano aprobó el pasado 31 de diciembre en el marco de la ley de acompañamiento la obligatoriedad de los dos médicos en los festejos, algo que las propias formaciones políticas consideraban innecesario. Sin embargo, un error parlamentario originó que, finalmente, se aprobara la medida, situación que ha indignado a los aficionados. «Todos cometemos errores y las peñas aceptamos el error, pero al mismo tiempo queremos solución al problema, que la hay», añadieron.

Desde la federación de peñas agregaron que la Comisión Consultiva de Bous al Carrer de la Comunitat «debería de ser la responsable de decidir y comunicar a los diputados y legisladores los avances o mejoras que allí presentan», pero lamentaron que «esta vez no ha sido así, consideramos que se ha ido por la puerta de atrás».

«Nos avalan nuestros alcaldes, nos avala la comisión consultiva en su totalidad, nos avala el propio Colegio de Médicos de Castellón, nos avalan los números lanzados por la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias que indican que el número de heridos ha descendido un 40%, nos avala que prácticamente no hay fallecidos y que, actualmente, en nuestra región no figuran médicos especialistas con las características que exige la ley», resumieron. Por tanto, «es el momento de demostrar a toda la sociedad que no todo vale en política, nos lo deben a todos los aficionados, por historia, por tradición, por números y por realidad. Sean responsables y pacten la derogación de la ley».