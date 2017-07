La Peña El Cuerno de Foios, 35 años de afición Espectacular estampa con la fuente y la plaza abarrotada de aficionados. / jota guerrero Mañana se exhibirán por la tarde tres toros de Cebada Gago, Salvador Domecq y Núñez del Cuvillo La emblemática entidad celebra con un cartel de auténtico lujo sus tres décadas y media de historia JOSÉ IGNACIO GALCERÁ Viernes, 21 julio 2017, 01:44

valencia. Todo está ya preparado: los toros aguardan para ser encajonados, los corros limpios como una patena, los cadafales en su sitio, las barreras, recién limpiadas y barnizadas como corresponde para un aniversario, se encuentran relucientes, y la arena ya está repartida por la amplia Plaza del Ayuntamiento, que se convierte cada año por estas fechas en el escenario perfecto por sus condiciones tanto para el público como para los más valientes. Estamos en Foios, localidad de l'Horta Nord, que mañana se convertirá en el epicentro para todos los aficionados.

Una de sus peñas más emblemáticas, la Peña Taurina El Cuerno, está de celebración. Se palpa la expectación, una tensa espera, cabría decir que el nerviosismo lógico de las grandes tardes, pero por encima de todo hay ilusión. Mucha ilusión. Son 35 años de dedicación, pasión, afición y esmero, tres décadas y media volcados con la Fiesta. Los miembros de El Cuerno, desde sus fundadores hasta los últimos en incorporarse, han sabido consolidar a lo largo de todo este tiempo el crédito ganado fruto del trabajo bien hecho y gracias, también, a una apuesta clara y decidida por las divisas más señeras del campo bravo junto con las ganaderías autóctonas, a las que se reconoce dándoles protagonismo y categoría.

Con el objetivo de seguir manteniendo los valores y los principios que han marcado la historia de la peña, y como no podía ser menos en este aniversario, se ha programado una cartel de verdadero lujo. El plato fuerte de las fiestas tendrá lugar este mismo sábado. Apunten: tres toros cerriles de Cebada Gago, Salvador Domecq y Núñez del Cuvillo. Ahí es nada. «Siempre hemos apostado por las ganaderías que están arriba, por esas diez o quince divisas que gustan a todo el mundo y que además siempre han dado buen resultado», explica Toni Corbera, uno de los miembros más veteranos de la peña. «Cada cinco años hacemos un poco más de esfuerzo para conmemorar los aniversarios y que sean fechas que queden para el recuerdo». No en vano, hace diez años, para celebrar el 25 aniversario adquirieron sendos toros de Samuel Flores y Pablo Romero. «El toro de Samuel pesaba casi 700 kilos y recuerdo que yo pensaba: Cuando salga a la plaza se parará, no podrá mover todos esos kilos. Sin embargo, el toro dio un gran juego».

Además de la apuesta por ganaderías de lujo, en Foios, los amigos de la Peña El Cuerno guardan la máxima rigurosidad en la elección, en el trapío. «El toro de Cebada Gago -de espectacular pelaje- estuvo el año pasado reseñado para lidiarse en Pamplona. Es un toro cinqueño. Ponemos mucho énfasis en la presentación, eso es fundamental para nosotros y donde enfocamos todo nuestro esfuerzo. Luego, los toros son como los melones, hasta que no 'los abres' no sabes cómo salen».

La adquisición de toros con trapío y seriedad tiene, además del mérito de pagarlos a un precio elevado, otro añadido: la competencia. «Cada vez es más complicado confeccionar un cartel importante porque no sólo somos nosotros los que hacemos un día de toro, hay muchos pueblos que tienen nuestra misma filosofía y buscan lo mismo. Sólo hay que fijarse en los toros que salen en las calles de Puçol, El Puig, Massamagrell, Museros... son toros impresionantes. Dentro de nuestras posibilidades, tratamos siempre de estar ahí. También jugamos con la baza que nos movemos en ganaderías a las que hemos acudido muchas veces y eso hace que los lazos se estrechen y haya una confianza mutua entre los ganaderos y nosotros», asegura Toni Corbera, a quien le pedimos que haga su pronóstico particular respecto a los toros de este año. «Me gusta mucho el cebada porque es muy espectacular, es un toro largo, fuerte, con mucho morrillo y pecho, es hondo, pero hay otro, el número 58 de Núñez del Cuvillo, que con las hechuras que tiene creo que va a embestir. Es un toro muy bajo. Luego está que es de una ganadería que falla muy pocas veces».

En la Peña El Cuerno se cuidan los detalles. Nada queda a la improvisación. Este año, uno de los elementos fundamentales de un día de bou al carrer como es la arena cobrará mayor protagonismo. «Toda la plaza del Ayuntamiento estará cubierta por arena, cuando la costumbre era no cubrirla entera. Somos conscientes de que el toro es la estrella de este espectáculo así que tratamos de cuidar cualquier detalle que sea beneficioso para el animal. Recuerdo que la última vez tiramos 70 toneladas de arena. Este año la hemos echado casi dos días antes, la hemos ido mojando y prensándola para que se quede dura y compacta».

Y si la arena es importante para toros y rodaors, más lo es la puntualidad, rito sagrado en el toreo, para los espectadores. «Somos muy serios en ese aspecto, a las 7 de la tarde, cuando suena el reloj del campanario, lanzamos la carcasa. Es una manera de respetar a todo el público que acude y de guardar las tradiciones que marca la Tauromaquia».

Actualmente la peña la componen 52 personas, un número grande que da la medida de lo que representa El Cuerno en Foios, no es solo una asociación taurina, es mucho más. Para muestra, esta anécdota que relata Toni Corbera. «Las fiestas más importantes de Foios son las de la Virgen del Patrocinio y hubo una ocasión, en 1995, en la que no había festeros para hacerla y la acabó haciendo la Peña El Cuerno. Ese año, en lugar de hacer tres días, hicimos dos días de toros y lo que sobraba lo utilizamos para hacer las fiestas de la patrona. ¡No te puedes imaginar lo que nos lo agradecieron!».

Por delante quedan tres días de toros y, tras 35 años, cuerda para mucho tiempo. «Se puede ir borrando gente, pero hay un núcleo muy fuerte de personas y mientras sigamos, esto irá para adelante. Yo llevo treinta años pero no me quiero olvidar de cuatro de los fundadores que siguen hoy en día: Jorge Bueno, Alfredo Albert, José Matamoros -actual presidente-, y Jesús García».