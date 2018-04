«Soy optimista con el futuro, pero no podemos bajar la guardia ni quedarnos quietos» El mundo del toro salió en masa a la calle. Asistieron más de 40.000 personas. / RULLOT Vicente Nogueroles, presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer, hace balance de su etapa al frente de la entidad JOSÉ IGNACIO GALCERÁ Viernes, 20 abril 2018, 00:37

valencia. Estructura, defensa, difusión y unión. Sobre esa base, sobre esos objetivos, trabaja desde hace varios años la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer. La histórica entidad, fundada por Manuel Vicent en 1995, dio un giro de 180 grados hace tres años coincidiendo con el cambio de signo político que se estaba produciendo. Fruto de la incertidumbre que se generó en torno a los espectáculos taurinos debido a la inestabilidad política y para protegerse de un movimiento anti cada vez más acuciante, Vicente Nogueroles, junto a todo su equipo de colaboradores, orquestaron las líneas maestras de un proyecto que casi un lustro después camina con paso firme. De los logros conseguidos, de los obstáculos que ha habido en este tiempo y de los retos del futuro hablamos con el actual presidente de la Federación. «Lo más positivo es que nos marcamos una manera de actuar que en ningún momento hemos abandonado, no hemos aflojado el ritmo pese a que ha habido ocasiones en que la presión política ha sido insostenible», remarca Nogueroles, que continúa haciendo balance de esta etapa. «Sin querer, la Federación se vio involucrada en medio de una batalla política entre todos los partidos valencianos en busca del tirón que tiene el mundo del toro en esta tierra. Aguantamos mucha presión, no cedimos y continuamos con el objetivo de despolitizar el toro en la Comunidad Valencia, esta fiesta no es de ningún partido político. De habernos encaprichado en un color político, hubiésemos abocado al mundo del toro a un cara o cruz. Hemos abierto el abanico y los que vengan detrás tienen abiertas muchas puertas».

Cinco años de trabajo dan para mucho, para satisfacciones y para disgustos, sin embargo desde la entidad destacan sentirse especialmente orgullosos de haber dotado de una estructura al bou al carrer que les ha llevado no solo a plantar cara al movimiento anti sino también a alcanzar una época dorada en cuanto a número de espectáculos celebrados. «Con el cambio de gobierno, muchos se pensaban que el mundo del toro se iba a acabar, que iban a disminuir las cifras, que las peñas se iban a quedar desamparadas, sin embargo gracias al trabajo de la Federación no es que se ha frenado la corriente anti sino que se han superado las cifras de festejos, alcanzando números de récord estos últimos tres años que han puesto a la Comunitat a la cabeza de festejos populares en toda España. Eso ha sido fruto del trabajo y del diálogo».

En este tiempo, la Federación también ha encontrado muchas trabas en el camino, tanto desde fuera como desde dentro. «Ha habido momentos que nos han atacado desde los políticos como desde algún sector de los aficionados que no entendieron nuestra labor. Lo fácil hubiese sido ponerse a favor de aquellos que decían en voz alta que defendían este movimiento, pero nosotros lo que hicimos fue no cerrar las puertas a los demás».

Echando la vista atrás, Nogueroles recuerda los objetivos cumplidos, pero también los que se han quedado en el tintero y que suponen para la entidad los retos del futuro más inmediato. «El mayor reto lo tenemos en la nueva televisión valenciana. En esa televisión que dicen que es de todos, el mundo del bou al carrer debe tener su espacio sí o sí. Actualmente somos el movimiento cultural más importante tanto en número como en masa de público, por tanto vamos a pelear por tener nuestro sitio y creo que lo vamos a tener».

Récord de festejos

Los números, las estadísticas, los récords de festejos que cada año se superan con creces, dan la razón y dotan de argumentos sólidos a los aficionados. «La realidad es esta y tumba esa corriente de pensamiento de aquellos que dicen que esto es una moda o que las cifras son fruto de la casualidad. No hay nada de eso. Los aficionados tenemos al toro como algo nuestro, una forma de vida de la que no vamos a renunciar y la prueba está en esas cifras. Hemos superado una crisis económica, una realidad política con un movimiento anti creciente. A todo eso se han sobrepuesto los aficionados para seguir haciendo toros. De una vez por todas los políticos se tienen que dar cuenta de la realidad del bou al carrer».

En estos cinco años, la Comunitat Valenciana ha sido una referencia para el resto en cuanto a defensa y difusión de la Tauromaquia. Desde aquella histórica manifestación hasta el I Congreso de Tauromaquia de la Comunidad Valenciana pasando por reivindicaciones como la del bou embolat y la multitud de actos y exposiciones programadas en este tiempo. «Nadie consiguió hacer lo que se hizo aquí: sacar a 40.000 personas a la calle, desde ganaderos, toreros, empresarios y, por supuesto, aficionados. Fue histórico, marcó un antes y un después. Entendemos que hoy en día no vale estar escondidos como hace treinta años cuando no enseñábamos lo que significa el mundo del toro. Necesitamos movernos. Si queremos que esto siga adelante, tenemos que abrir las puertas y esto es lo que hemos hecho, estar activos. La política y la sociedad, cuando ven movimiento en cualquier ámbito, lo respetan, pero si ven que una manifestación cultural se duerme, se la comen. De ese pensamiento surgió el Congreso, la reivindicación del bou embolat, la apertura de la plaza de Valencia a todos los aficionados, la creación del palco infantil, que se inició con veinte niños en 2014 y este año hemos tenido a cuarenta en cada corrida de toros... todas estas iniciativas le dan vida a la Tauromaquia y hace que los políticos y las instituciones que no comulgan con nosotros vean que existe un movimiento que no va a cesar. La meta es no parar mientras estemos al frente de esta entidad», explica.

A nivel personal, Vicente Nogueroles destaca el orgullo de sentirse arropado por un grupo humano de trabajo fiel e incansable en la defensa del bou al carrer. «Esto conlleva un desgaste muy importante, tanto a nivel familiar, como de tiempo como económico. El día que no nos veamos capacitados ni con ganas, dejaremos paso. A pesar de ese desgaste como digo, de las mejores cosas que me han pasado es haberme encontrado con una junta directiva extraordinaria de la que no tengo ninguna queja. Tambié de haber conocido a personas como José María Ángel y Toni Gaspar, que me han dado otra perspectiva de lo que es la política en la Comunitat Valenciana».

Para finalizar, Nogueroles comenta: «Soy optimista con el futuro, eso sí, no podemos bajar la guardia ni quedarnos quietos. Con esta línea de reivindicaciones e iniciativas que estamos llevando a cabo tenemos el futuro asegurado».