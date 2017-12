Malestar en la adjudicación de los bailes de las galas de la cultura Espectáculo de elección de las cortes en la Fonteta. / j. monzó Una empresa critica que la Junta pida a las fallas ganadoras de playbacks que participen con la productora elegida cuando se exigía una memoria previa L. SORIANO Miércoles, 20 diciembre 2017, 01:02

valencia. Las galas de la cultura en la que se entregan los premios del teatro no se celebran hasta el 19 y 20 de enero, pero ahora se están decidiendo las actuaciones que amenizarán el acto. Este año de nuevo la producción del sonido e iluminación la llevará la firma Sagarmanta y la producción del espectáculo infantil y adulto se ha confiado a Al Tv, la misma que organizó la gala de la Fonteta.

La decisión ha generado malestar, pero no porque se les haya concedido de nuevo, sino porque se está pidiendo la colaboración de las fallas ganadoras de los playbacks después de haberse hecha efectiva la concesión. Precisamente una de las empresas que optaba a realizar la gala infantil opina que no está claro. «Resulta que a todos los que presentábamos una propuesta se nos exigía una memoria detallada explicando qué números o bailes se iban a realizar», argumenta Julián Carabantes. El plazo de la entrega concluyó el 2 de noviembre, «pero si tenía que estar todo detallado, cómo es posible que el pasado lunes la Junta propusiera a las fallas que, de forma voluntaria y sin aportación económica, participen. Sabíamos que no nos habían cogido desde el 13 de noviembre, pero es ahora cuando hemos conocido su propuesta a las fallas».

La reunión con las fallas era para hablar de sus actuaciones en Expojove, pero se les lanzó la propuesta y se argumentó que era una gran oportunidad actuar en el Palau de les Arts. Se les pidió que las que quieran, tendrán que acortar los números a cuatro minutos y bailar sin decorados, algo que resta esencia a los playbacks, y posiblemente se plantee para no pagar el transporte. Si finalmente es así, habría que buscar un argumento para enlazar bailes con temáticas dispares.