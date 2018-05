Llega la Champions de los playbacks Primera edición de 'Junts molem més'. / a. romero /fotofilmax La sala Canal acoge mañana la II edición del concurso de los campeones de coreografías de nueve juntas falleras L. SORIANO Sábado, 19 mayo 2018, 00:29

valencia. La sala Canal de Pinedo se convertirá de nuevo mañana en la 'catedral' de los playbacks, ya que acogerá la II edición del concurso de las coreografías ganadoras en nueve juntas locales falleras 'Junts molem més'.

La 'Champions' de los playbacks reunirá de nuevo a los fans de este certamen que comenzará a las 11.30 horas. Los primeros en subirse al escenario son los componentes de la falla del Xúquer de Sueca con el espectáculo 'Forever'.

A continuación, en la misma mañana actuarán los falleros de Lepanto, comisión de Benetússer vencedora en la primera edición, con el playback 'El gran guardaespaldas' y le seguirá la falla El Rabal de Catarroja, con el número 'Dioses de Egipto'. Concluirá la matinal la falla Dos de Mayo de Paterna con 'Sister Act el musical'.

Ya en horario vespertino, seguirán las actuaciones y los primeros en demostrar su arte son los falleros de Plaza Doctor Valls y Adyacentes, de Godella con el playback titulado 'Chicago'.

Tomará el relevo en el escenario los representantes de las fallas de Valencia, en este caso, Islas Canarias-Trafalgar, con el número titulado 'Un lugar tras el olvido'. La falla Josep Antoni de La Pobla de Vallbona participará con el espectáculo 'Welcome to the music hall'. Torrent estará representado por la falla Antoni Pardo i voltants y el baile 'Daddy cool' y cerrará la velada Sagunto, concretamente, la comisión Plaza Rodrigo, con el número 'El gran Gatsby'.

Al finalizar el concurso se dirán los premios al mejor grupo, interpretación masculina y femenina y mejor decorado.