En 2019, 605 años de la leyenda que cambió la devoción por la Virgen de los Desamparados en Valencia Cuadro de Juan de Ribera Berenguer que representa la Virgen de los Desamparados. / LP La patrona de Valencia hecha imagen por cuatro peregrinos JAUME LITA Domingo, 13 mayo 2018, 17:30

La fiesta de la Virgen de los Desamparados tiene una fecha fija en el calendario anual como es el 8 de mayo, pero la celebración en Valencia se traslada al segundo domingo del mes de mayo. Es por ello que hay que mirar siempre el calendario para saber qué día es la fiesta a la Virgen de los Desamparados en Valencia. En 2019 se celebra, además, el 605 aniversario de la leyenda que cambió el futuro de la devoción en Valencia por su actual patrona y ésta recibe por título 'la feren els àngels'

La historia cuenta que el padre Jofre se alarmó al observar el maltrato, en plena calle, a una persona que tenía problemas mentales. En su sermón en la Catedral de Valencia aprovechó para promover esta protección de los desfavorecidos, de los desamparados. Años después se haría realidad esa iniciativa en forma de hospital para dar cabida a estas personas que socialmente estaban mal vistas. En 1409 se abría este Hospital que vendría a ser como la primera piedra para que naciera y arraigara la devoción en Valencia por la advocación de María protectora de los desamparados.

El 1 de agosto de 1414 se apruebas las Constituciones de la conocida desde ese momento Real Cofradía de Nostra Sancta María dels Ignocens, pero la institución no tenía imagen. Cuenta la leyenda que aparecieron unos peregrinos en dependencias de la Cofradía mariana solicitando comida y lugar de cobijo comprometiéndose que en dos días tendrían hecha la imagen que se precisaba. Así se hizo.

Los jóvenes se quedaron encerrados en una habitación con la comida que se les cedió. Con el paso de los días en el exterior del habitáculo no sabían nada ni de los jóvenes ni de la empresa que debía acabar, según lo acordado, con la imagen de la Virgen, por lo que decidieron forzar la puerta. De la leyenda se cuentan diferentes versiones, finales o número de protagonistas, además de añadir interpretaciones.

Al acceder a la habitación en la que estaban los jóvenes peregrinos pudieron observar que éstas personas no estaban, que la comida no se había ni tocado y que en la estancia estaba presente una imagen que respondería a ser la Virgen de los Desamparados. Al no dar con los peregrinos nació, y así se cuenta, «que la hicieron los ángeles».

La imagen en su originalidad estaba concebida para situarse encima del ataúd en los entierros de aquellas personas que fallecían en la calle y no tenían familia o de las personas enfermas mentales del Hospital. Se trata, por lo tanto, de la imagen de una Virgen yaciente, por ello se muestra con la cabeza un tanto levantada. Por ello, con el paso de los años, al alzar la talla parece que se muestre mirando hacia el suelo y que por ello reciba el nombre de 'Geperudeta'.

Cambio de fechas

La fiesta de la patrona de Valencia se celebra cada año el segundo domingo de mayo, por lo que en 2019 la fiesta será el domingo 12 de mayo siguiendo el calendario de forma descendente hasta 2022. En 2023 la fiesta será el día de mayo que más tarde puede celebrarse. Estas son las fechas para la próxima década.

En 2022 el día de festividad de la Virgen de los Desamparados (8 de mayo) coincidirá con ser el segundo domingo de mayo, por lo que la fiesta tendrá lugar el día que le corresponde en el santoral.