Investidura de nuevos caballeros templarios

La capilla del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia acogió ayer la ceremonia de investidura de una treintena de nuevos caballeros templarios, en concreto, de la Ancient and Noble Orther of the Kinghts Templars, con sede en Londres y fundada en Jerusalén en el siglo XII. Los nuevos miembros se desplazaron hasta Valencia desde ciudades como Londres, México, Canadá y Filipinas gracias a la gestión de la Asociación Cultural del Camino del Santo Grial. Los templarios recibieron el nombramiento de rodillas y con un toque de espada en el hombro.