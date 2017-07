48 horas de cola para conseguir un palco de la Batalla de Flores de Valencia Vicente Castells, en la cola por los palcos para la Batalla de Flores. / LP El vecino de Ruzafa Vicente Castells inicia la espera para que su familia pueda asistir al acto de la Feria de Julio LOLA SORIANO Miércoles, 26 julio 2017, 11:15

La cola para obtener los últimos palcos para la Batalla de Flores 2017 de Valencia ya se ha iniciado. Vicente Castells Cebrián, vecino de Ruzafa, es el primero que ha iniciado el proceso para obtener uno de las preciadas localidades. Según ha explicado, no le ha quedado más remedio después de "la nefasta organización de la venta online de las localidades". Asegura Vicente que toda la familia estuvo con cuatro teléfonos, tres tablets y dos ordenadores intentado conseguir un palco y "no hubo manera". "Sólo hubo una vez que me permitió entrar y al dar el número de la tarjeta bancaria, no lo aceptó. Así que por la familia no me queda más remedio que hacer cola". Vicente ha llegado a las 09:30 horas de la mañana, bien preparado con una silla plegable, una mochila con bocadillos de embutido, agua y café. Explica que participa su nieta, Valeria Calderón reina del Altar de Sant Vicent de Russafa, y que hará lo necesario para que su familia pueda verla en la Batalla de Flores de la Feria de Julio de Valencia. La venta presencial de tickets tiene lugar el viernes por la mañana.