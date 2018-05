«Hago el peinado de la Virgen para cuidar su imagen» Domingo, 13 mayo 2018, 00:56

Los mimos y cuidados en el peinado de la Mare de Déu los realiza Marisa Alcobendas, de la tienda de pelucas y postizos Hair Up, de la calle San Vicente. Marisa explica que hace años «ya pensaba que me sentía responsable si no llevaba la Virgen una buena imagen en el peinado. Así es que me ofrecí a regalar una peluca para el Traslado. Al final hice otra para la procesión, para el camarín y siempre tengo dos más preparadas». Antiguamente están confeccionadas con la seda de gusano, pero hoy día son sintéticas. «Hacer una nueva cuesta más de un mes y lleva mucho trabajo hacer los rizos». También es la responsable del mantenimiento. «Si va de peregrinaje y regresa con pétalos o confeti, hay que lavarla y volver a hacer los rizos».