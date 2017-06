Folclore y tradición valenciana contra el calor Cobijo. Los tradicionales abanicos siempre han sido un manido auxilio. / damián torres Tomar la fresca o el uso del abanico, costumbres autóctonas para vencer la canícula Antes de la llegada del aire acondicionado, nuestros antepasados optimizaban otros recursos, como los bloques de hielo ÓSCAR CALVÉ valencia. Domingo, 25 junio 2017, 00:58

Existen lugares donde el frío producido por los sistemas de aire acondicionado nos adentra en las profundidades del infierno dantesco. No se sorprendan. Infiernos hay para todos los gustos: el noveno y más profundo círculo del infierno imaginado por Dante (1265-1321) en su Divina Comedia era un lugar completamente congelado. Muy diverso era el infierno que presentaba nuestro más cercano San Vicente Ferrer. El dominico advertía a principios del siglo XV sobre el inimaginable calor que atormentaría durante la eternidad a los pecadores: «Lo foch nostre que fem, no és sinó foch pintat al infern; pensa si deu ésser gran, que, si l'ànima escapave de aquell foch, trovaria refrigeri en aquest que fem, e nosaltres no.l gosam toquar». En otras palabras, el predicador valenciano anunciaba que si por algún casual un alma se escapaba del perpetuo fuego infernal y contactaba con el fuego producido por la mano humana, aquel espíritu notaría una gran sensación de frescor. En un plano terrenal, aquella impresión podría parangonarse al que muchos cuerpos han sentido al refugiarse en lugares refrigerados durante la semana que acaba. Un acto tan sencillo como traspasar una puerta, nos conduce, climatológicamente hablando, del infierno argumentado por Ferrer al imaginado por Dante. Ya saben que esto del aire acondicionado levanta airadas discusiones, casi tan encendidas como las que tratan la idoneidad o no de la inclusión de la cebolla en la tortilla de patata. Pertenezcan al bando que pertenezcan, a favor o en contra del aire acondicionado, espero que les resulten interesantes ciertos métodos empleados por nuestros antepasados para refrescarse antes de la 'democratización' del citado adelanto. Algunos de esos sistemas siguen muy vigentes y son prácticamente indispensables para los reticentes al controvertido electrodoméstico.

Pero antes de entrar en materia es de justicia homenajear a un hombre. Willis Carrier fue el inventor norteamericano que a principios del pasado siglo revolucionó el mundo de la climatización con el primer aire acondicionado concebido con un sistema similar al actual. Entre los incipientes clientes de este ínclito ingeniero destacaron las sedes de las instituciones norteamericanas. Por cierto, si tienen aire acondicionado en casa, sepan que el primero instalado en un domicilio particular fue en 1914, en Mineápolis. Eso sí, dado el volumen del primigenio aparato, aquella casa no sería más pequeña que la de Bertín Osborne. En 1925, el teatro Rivoli de Nueva York proyectaba la primera película en la que los espectadores no necesitaron abrir sus correspondientes abanicos. Los españoles tuvimos que esperar algunas décadas. Las grandes superficies comenzaron a instalarlo en los años 60-70, y ya saben que su asentamiento definitivo en los domicilios particulares se produjo prácticamente hace 4 días. ¿Qué hacíamos antes? El hielo, la silla para tomar la fresca, los abanicos o los paipais, eran algunos de los remedios más habituales. Para muchos de ustedes formaron parte de su cotidianidad. Les confieso que un servidor apenas tiene vagos recuerdos de unos pocos.

La memoria de nuestro pasado, incluso señalada de manera explícita, pasa inadvertida generalmente. Sirva de muestra el espacio cultural La Fábrica de Hielo en el barrio del Cabanyal. Tiempo atrás surtía a pescadores y pescaderos el indispensable material para el mantenimiento del género. Otras fábricas en nuestro territorio creaban bloques de específicas dimensiones (rectangulares y aproximadamente de un metro de largo, 20 cm. de ancho y 10 cm. de alto) para llenar las neveras de domicilios particulares y negocios o, volviendo al tema, para refrigerar espacios. Así, según algunos autores, los primeros españoles que disfrutaron de un rudimentario sistema para estar 'fresquitos' en su trabajo fueron los políticos del Congreso de los Diputados. Vaya sorpresa. El caso es que en la década de los 30, durante la segunda república, se instalaron climatizadores para alojar grandes bloques de hielo que enfriarían el espacio de los representantes de nuestros antepasados. Mientras, los ciudadanos representados echaban mano de artilugios tradicionales como el abanico. Piensen que en nuestra ciudad cines punteros como el Rialto, Lys, Rex u Olympia incorporarían de modo pionero el aire acondicionado entre 1959 y 1960. Antes tiraban mano del abanico. Lógicamente, la alternativa al carente enfriamiento del aire era su movimiento. El empleo de abanicos en nuestra ciudad se remonta a la Antigüedad. Además, algunos datos evidencian su excelente elaboración en Valencia a lo largo de la historia. Que hacia 1400 el rey Martín el Humano solicitase al gobierno municipal valenciano el envío de abanicos aquí facturados, que el gremio de abaniqueros valencianos tenga más de tres siglos de historia o que el primer museo en España sobre la historia del abanico se encuentre en Aldaya son sólo algunos ejemplos. En otras épocas su empleo era unisex, aunque paulatinamente se fue limitando al género femenino. No son pocas las imágenes antiguas de valencianas vestidas con el traje regional que incorporan el abanico como complemento. Incluso toda una reina como Isabel II de España solía acompañarse de abanicos de producción valenciana, puesto que eran sus preferidos. Es sabido que hacia finales del siglo XIX y principios del XX se consolidó todo un lenguaje en torno a los diferentes movimientos que la mujer imprimía al abanico. Parece que aquel instrumento creado para airear el espacio disponía de una capacidad sugestiva no inferior al de las actuales aplicaciones tecnológicas destinadas a conocer gente. No cabe duda sobre el mayor romanticismo del abanico, y aunque ese código esté en desuso, sigue muy vigente su funcionalidad en plena canícula.

Tomar la fresca

A veces el bochorno se presenta invencible, y muchos valencianos, en ausencia de aire acondicionado, siguen cerrando ventanas y persianas mientras el calor diurno aprieta. Al atardecer, cuando baja la temperatura, es el momento de airear el domicilio. Durante esa transición, no eran pocos los que antaño bajaban con su silla a la vía pública con el único deseo de tomar la fresca, todo un ritual que el crecimiento urbano, demográfico y de tráfico en la capital del Turia han limitado a su mínima expresión. No hace mucho tiempo, la archiconocida marca de muebles sueca lanzó una campaña bajo el lema 'salvem la fresca'. En ella promocionaba el regalo de sillas a quienes practicaran la inveterada costumbre. Temo que en la zona centro de la ciudad no entregarían ninguna. Mejor suerte correrían barrios como Benimaclet, Cabanyal, Patraix o Campanar. Si son de la zona, probablemente sigan saliendo a tomar la fresca, al igual que en centenares de pueblos valencianos. En algunos de ellos se avivó recientemente la polémica por algunas sanciones dirigidas a los que tomaban la fresca, bajo denuncia por ocupación de la vía pública.

Siempre está la opción ....

Hidratarse contra el calor es una necesidad orgánica. No obstante, Valencia puede enorgullecerse de tener su bebida particular para luchar contra el calor. A buen seguro conocerán una de las leyendas más trilladas del folclore valenciano, aquella sobre el origen del nombre de nuestro refresco más representativo, la horchata. Por si hubiera algún despistado, les hago memoria. Una joven habría ofrecido al monarca Jaime I una bebida con apariencia lechosa. El Conquistador, al probarla, habría expresado a la sirvienta: 'Això no és llet. Això és or, xata'. De esta manera, bautizaba el popular refresco valenciano. Lamento anunciarles su escasa verosimilitud. Eso no fue óbice para que por ejemplo la horchata se comercializase en Madrid con gran éxito, ya a finales del siglo XVIII y bajo licencia. Desconozco si aquella bebida homónima que tomaban los madrileños hace más de dos siglos estará tan buena como la horchata que podrán degustar esta tarde. Es innegable que ustedes podrán degustarla tomando la fresca, o si lo prefieren, en el infierno imaginado por Dante.