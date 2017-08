Fiestas taurinas en la Comunitat, varios siglos de debate abierto Bous al carrer de principios del siglo pasado en Chiva. / bivaldi El 31 de agosto de 1373 se registró por primera vez la muerte de un toro en Valencia en un contexto festivoDiversos vetos eclesiásticos y reales no impidieron la popularización de las fiestas taurinas a lo largo de los siglos ÓSCAR CALVÉ VALENCIA. Domingo, 27 agosto 2017, 01:17

Resulta innegable que agosto y septiembre son los meses por excelencia de los bous al carrer, de les corregudes de bous y de otras tradicionales prácticas con astados, por lo general asociadas a las fiestas patronales. Este mismo año, más de la mitad de las poblaciones pertenecientes a la Comunitat celebrará algún tipo de festejo con los toros como protagonistas. A tenor de estos números, las prohibiciones en determinados ayuntamientos o las presiones de movimientos antitaurinos no han obtenido todo el impacto social que pretendían. Es obvio que el conflicto existe. Recordarán que un par de semanas atrás fue noticia, ante la inoperancia del consistorio municipal al respecto, la limpieza realizada por un particular al monumento dedicado al banderillero Manolo Montoliu. Ya saben que la voluntad de un servidor nunca ha sido la de reavivar polémicas y sí la de proponer un ameno vistazo a la Valencia de antaño. El caso es que sabemos que el debate sobre la validez de las fiestas taurinas ya se ponía en entredicho siglos atrás. Eso sí, por causas diametralmente opuestas a las actuales: preocupaba el elevado número de personas que fallecían intentando mostrar sus habilidades ante los astados. También el destino de las almas cristianas. No imaginan hasta qué punto. Si les interesa saber más sobre los toros en nuestra ciudad y la histórica controversia, les dejo unos datos que podrán animar la tertulia de sobremesa. Ojalá que con compostura.

Según un detallado informe redactado por la Universitat de València en el año 2012, son esporádicos los festejos taurinos documentados durante el ocaso de la Edad Media. Frente al portal de Serranos, en el Real (la antigua sede regia en nuestra ciudad), o con mayor asiduidad en la plaza del Mercado, estuvieron vinculados a los homenajes que recibían los monarcas de la época. De este modo, las entradas de personajes de la realeza en Valencia, o la particular celebración de la elección de Fernando I tras el Compromiso de Caspe (1412) sirvieron de estímulo para «fer joch de bous».

Precisamente el citado informe señala que fue un 31 de agosto de 1373 cuando se registró por primera vez la muerte de un toro en Valencia en un contexto festivo. Para disfrute del duque de Girona (futuro Juan I), el astado era llevado hasta la muerte por «gossos llebrers» dirigidos por monteros, en un espectáculo que en la actualidad nadie calificaría como artístico, pero que gozaría de gran éxito. Las luchas de animales de diversas especies, por ejemplo de leones contra toros, se repitieron en Valencia. Otra modalidad que se asentaría ya en el siglo XV fue la de «córrer i canyizar bous». Una suerte de suelta y posterior encierro de toros donde los asistentes, pertrechados con cañas y pinchos, trataban de dirigir a los animales. El carácter popular de esta variedad conocida desde 1425 venía a convivir con otra diversión ya asentada donde los caballeros supuestamente más diestros lanceaban a lomos de su caballo al astado durante varias horas, casi a modo de ejercicio cinegético público. Fuera cual fuera la disciplina, el pueblo se veía seducido y acudía en masa como espectador, y, muy ocasionalmente, como corredor.

Una trágica muestra de la gran aceptación se dio el 20 de septiembre de 1472, parece que frente al Palacio del Marqués de Dos Aguas, en la desaparecida plaza de Vilarasa. Allí se levantó una efímero coso taurino: «...un cadafal molt ample e alt, que tenia tres cubertes, fonch tanta la gent que y muntà que lo cadafal rompé e voltà la volta de la plaça, e près molta gent, hòmens, dones, infants: decontinent ne tragueren XII morts, de nafrats de mort molts, e de molts altres guastats. Poble de València, totes les coses voleu veure! A molts costà lo mal plaer dels bous!». Ni qué decir tiene que el torero no existía en aquella época. Si acaso comenzaban a aparecer las acrobacias y los recortes frente al toro, ejecutadas por espontáneos deseosos de mostrar su destreza.

Durante los siglos XVI y XVII, dado el éxito popular de aquellos festejos, las autoridades municipales ampliaron los pretextos para su realización, casi siempre tomando como referente un asunto monárquico, pero ya no de manera privativa. A raíz de su difusión, las fiestas de toros se convirtieron en motivo de preocupación por el enorme número de bajas humanas que causaban en diversos reinos de nuestra península. Conocida es la medida tomada por algunos monarcas, como Isabel la Católica, de cubrir los cuernos del toro para disminuir la gravedad de las cogidas. Para más inri, la Iglesia, preocupada por la salvación de ánimas, tomó cartas en el asunto.

El papa Pío V, más tarde santo, redactó en 1567 una bula que prohibía los festejos taurinos, definidos como cosa del demonio por su crueldad. El veto era perpetuo y bajo pena de excomunión a organizadores y asistentes. Aquellos espectáculos que podían remontarse a la tradición pagana (a los sacrificios rituales) disgustaban a la Iglesia, atónita ante las innumerables muertes profanas en España, Portugal, Francia, y buena parte de los países colonizados en América. Felipe II no estaba por la labor de arruinar el ya asentado entretenimiento popular organizado a menudo para loar su estirpe, así que se las ingenió para que la bula no trascendiera en sus reinos peninsulares. Sus diplomáticos y sus propios sucesores lograron modificar esa norma a través de nuevas bulas emitidas por sucesivos papas, hasta que la prohibición se limitó a la asistencia del clero y a la celebración de festejos los domingos y fiestas de guardar.

Con la llegada de los Borbones y de la Ilustración el espectáculo taurino varió profundamente. Incluso llegó a prohibirse. Pero del dicho al hecho, ya saben. A finales del siglo XVIII Carlos III dictaminó el cese de las fiestas de toros de muerte, a excepción de aquellos donde «hubiere concesión perpetua o temporal con destino público de sus productos útil o piadoso...». Los nuevos nobles y reyes, más acostumbrados a los salones que al campo de batalla y al uso de la razón frente a las armas, no compartían el fervor popular hacia aquellos espectáculos antiguamente reservados a caballeros y que, en su evolución, empezaban a ser encabezados por los precursores del toreo actual. Ninguna prohibición, ni papal, ni real, había impedido el nacimiento de las corridas tal y como hoy las conocemos, surgidas entre finales del siglo XVIII y principios del XIX en paralelo a la consolidación de los bous al carrer. Progresivamente se configuraron las cuadrillas y la figura del matador, que con el paso de las décadas se convertiría en héroe popular. El torero tuvo que competir inicialmente con el picador, que tradicionalmente disponía de mayor fama por evocar a los antiguos caballeros, además de con las disposiciones legales.

Buena parte del siglo XIX fue un quiero y no puedo de diversas autoridades por suprimir estas celebraciones, en especial las corridas. Sólo se amparaban las de carácter benéfico (por ejemplo para el Hospital General de Valencia). La censura no era por los animales, sino por las muertes que estos causaban. A cada cogida mortal, aparecía un proyecto de ley que el pueblo se saltaba a la torera (expresión que proviene de los burladores y saltadores de toros que inmortalizó Goya). Una prueba de la laxa actitud prohibitiva fue la consolidación de las plazas de toros de obra. La de Bocairent (1843), la de Valencia pocos años más tarde o la de Alicante (reformada en 1888) son algunos ejemplos. El toreo era ya, más o menos, como el fútbol actual, capaz de levantar las pasiones más insospechadas del ser humano. Los amantes de ambos espectáculos sabían que en el futuro, uno de los dos eventos pasaría a liderar el ocio de todo un país. Lo más curioso es que hacia 1900 los defensores de la lidia rechazaban tajantemente el recién llegado 'football' porque causaba infinidad de muertos y de heridos graves, como ha estudiado recientemente José Ignacio Corcuera. De los animales, ni mu.

El pasado siglo catapultó la llamada fiesta nacional, la identificación de las corridas de toros con España. Para orgullo de muchos e incomprensión de otros. Una circunstancia presente a lo largo de la historia y no tan actual, según los datos. Tan llamativo es que la Iglesia o diversos monarcas lanzaran prohibiciones para la celebración de heterogéneos festejos taurinos como que a Lorca le encantara presenciarlos. Es irrebatible el abundante legado histórico-artístico que han proporcionado, y al menos parcialmente, su continuidad. Ayer cerca de 20 pueblos celebraron bous al carrer en nuestra provincia.