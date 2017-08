Fiestas de Ontinyent 2017 | La ciudad, lista para vivir la batalla de moros y cristianos Entada de Bandas en la plaza del Ayuntamiento. / LP A los actos más tradicionales como las embajadas, la Entrada o a Bajada del Cristo se unen otros como el concierto de David Bisbal E. NAVARRO Viernes, 18 agosto 2017, 16:59

Las fiestas de Ontinyent 2017 están listas. Las bandas preparadas, el castillo esperando la batalla y los trajes planchados y ansiosos por ser vestidos un año más. Y es que no queda nada para que comiencen los Moros y Cristianos de Ontinyent. Será este domingo 20 de agosto cuando el Pregón marque el inicio de las fiestas, que se alargarán hasta el lunes 28 y que llenarán las calles de la ciudad de música, color y diversión.

Unos días en los que los tradicionales actos y desfiles se combinarán con una programación musical elaborada por el Ayuntamiento para completar la semana grande y que contará con un gran protagonista: el concierto de David Bisbal en Ontinyent.

Los Moros y Cristianos de 2017 están marcados por la celebración del Año Cervino, dedicado a José Joaquín Cervino, autor del texto de las Embajadas, al cual se va a dedicar una parte importante del pregón de la que poco quieren adelantar. La encargada de leerlo será este año la periodista Paloma Insa.

«Hoy en día no se conciben unas fiestas de moros y cristianos en toda la Comunitat Valenciana sin embajadas. En Ontinyent, para los embajadores es un honor y un esfuerzo brutal interpretar el texto de Cervino», explica José Rafael Sanchis, presidente de la Societat de Festers.

El domingo, el pregón recordará la figura de José Joaquín Cervino

Entre la mora y la cristiana, la representación de las Embajadas dura cerca de sesenta minutos. Para hacerlo bien, los embajadores ensayan durante todo el año y se aprenden de memoria un texto que data aproximadamente de 1860 y que desde entonces se interpreta tal cual.

Este año, los encargados de tal responsabilidad son Ignacio Girónes de Bucaneros por los cristianos y Ángela Cortes de Berberiscos por los moros, que vivirán su gran momento el lunes 28 de agosto a las 12 de la mañana y a las 18 horas.

«Es un acto que no hay que perderse. Para nosotros es un orgullo intentar mejorar cada día ese texto, que, además, muchos pueblos han tomado como referencia para hacer los suyos. Se puede decir que las Embajadas de Cervino son propiedad intelectual del pueblo, de la fiesta», asegura Sanchis.

Otra cita indispensable es, como no, la Entrada (viernes 25 de agosto desde las 18 horas). Unas 10.000 personas entre comparsas, ballets, bandas de música... desfilan durante horas creando un espectáculo único de luz, color y música. «Para nosotros es la mejor que hay, claro», apunta el presidente de los festeros, «pero creemos que para el espectador también lo es».

El concierto del almeriense será el 23 de agosto en El Clariano

Para ellos se han habilitado más de 10.000 sillas a lo largo del recorrido que se podían reservar por internet, pero que ya están agotadas, aunque para los rezagados, está previsto que la semana que viene añadan algunas más. Y es que el espectáculo promete ser grande. «Yo no puedo contar nada, pero sé que este año las Capitanías van a ser súper espectaculares», avisa Sanchis. Al frente de las mismas estaránel capitán cristiano, Javier Moscardó, de Fontanos, y el moro, Cefe Micó, de Kábilas.

A quienes lleguen de fuera de Ontinyent les fascinará también asistir a la Entrada de Bandas, el jueves 24 de agosto a las 18 horas. Un acto mucho menos conocido para el turista pero que pone la piel de gallina a propios y extraños. 27 bandas de música, una por cada comparsa y las tres de la ciudad, con unos mil músicos desfilan por las calles de Gomis y Mayans para llegar hasta el castillo donde todas, al unísono y bajo la batuta de un director invitado -en esta ocasión Enrique Albors-, interpretan la marcha mora Chimo. «Es algo muy especial y emotivo», apunta Sanchis. El desfile es, además, un concurso en el cual se premían diferentes aspectos de las bandas como la uniformidad o la interpretación.

Y dentro de lo emotivo y, sobre todo, lo solemne, José Rafael Sanchis recomienda la Bajada del Cristo (sábado 26 a las 19 horas). «Todo el mundo, más o menos creyente, acude en masa a ver al Cristo y todo el trayecto se llena de gente», relata.

Conciertos y más

Pero las fiestas de Moros y Cristianos no se quedan ahí. Durante la semana grande hay mucho más: los Alardos, desfiles, dianas, misas... Y una programación complementaria que este año encabeza el cantante David Bisbal.

El almeriense ya actuó en Ontinyent en 2004, poco después del éxito de Operación Triunfo. Ahora, ya consagrado, llegará al estadio El Clariano el próximo martes 23 de agosto a las 23 horas para presentar su último trabajo «Hijos del Mar», del cual su single, «Antes que no», ha conseguido el número 1 en iTunes en nueve países.

Además, Bisbal no estará solo pues contará con la actuación previa de los grupos The Saltitos, finalistas en la pasada edición del concurso «Sona la Dipu», Caravana Sur y Siberia.

La programación festera no se queda ahí, se completa con varios conciertos y espectáculos más. Así, un día antes, el martes 22 desde las 23 horas, los grupos Seguridad Social y Juárez serán los protagonistas de «Ochenteando»; el miércoles los más pequeños podrán disfrutar del espectáculo de Dani Miquel y els Ma, Me, Mi, Mo, Músics (20.30 horas), y más tarde los mayores harán lo propio con el show lírico-vocal del grupo In Vivo (23 horas).

La Orquesta Matrix pondrá a bailar a todos el jueves después de los Alardos, (1 de la madrugada); el sábado será el turno de los amantes de la música de los 90 con Iván Lane y Remember DJ 90 (00 horas); y finalmente la Orquesta La Tribu cerrará la programación de «Ontinyent en Concert» el domingo a la 1 horas.

Todos los espectáculos tendrán lugar en la Glorieta y a ellos hay que añadir el tradicional castillo de fuegos artificiales que se disparará el sábado 26 en el recinto ferial (2 horas).

Para el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, organizar conciertos con artistas atractivos para el gran público como David Bisbal «complementa la programación de fiestas y refuerza Ontinyent como ciudad de atracción».

Programa de fiestas de Ontinyent 2017

Divendres, 18 d’agost

22.30h Ball dels Llauradors. Recorregut: pl. de Baix, pl. Sant Roc, pl. Major i pl. Latonda

Dissabte, 19 d’agost

19.00 i 20.15h Ruta teatralitzada de J.J. Cervino

Diumenge, 20 d’agost

9h Missa en sufragi dels festers difunts. Ermita de Santa Anna

10h Esmorzar de la Llàgrima. Casino de la Societat de Festers

22.30h Recepció i formació de la comitiva del pregó. Salons Societat de Festers. Recorregut: Societat de Festers, Mayans, plaça Major

23h Presentació de càrrecs i pregó de festes. Plaça Major

Dilluns, 21 d’agost

19.00 i 20.15h Ruta teatralitzada J.J. Cervino

23h XXXIV Concurs infantil de caps d’esquadra. Plaça Major

Dimarts, 22 d’agost

23h Ochenteando: Seguridad social y juárez. La glorieta

Dimecres, 23 d’agost

19.30h Concert Banda Simfònica Tot per la Música. Plaça Major

20.30h Espectacle per a menuts: «Dani Miquel i els ma, me, mi, mo, músics». La glorieta

23h Ontinyent en concert: David Bisbal. «Hijos del mar Tour 2017». Camp de futbol El Clariano

23.30h Espectacle musical. In vivo. La glorieta

Dijous, 24 d’agost

18h Entrada de bandes Recorregut: plaça la Concepció, Gomis, Mayans, plaça Major. Després s’interpretarà la marxa mora «Chimo» en la plaça de l’Ajuntament. Director: Enrique Alborch Tarrasó

23.30h Desfilada d’Alardos Recorregut: av. Almaig, av. Daniel Gil, Glorieta dels Moros i Cristians, plaça Concepció

1h Espectacle musical. Orquestra matrix. La glorieta

Divendres, 25 d’agost

11h Entrada infantil. Recorregut: encreuament Martínez Valls/Daniel Gil, av. Daniel Gil, Glorieta dels Moros i Cristians, plaça Concepció, Gomis, Mayans, plaça Major.

18h Entrada del bàndol cristià. Recorregut :av. Almaig, av. Daniel Gil, Glorieta dels Moros i Cristians, plaça Concepció

22h Entrada del bàndol moro. Recorregut: av. Almaig, av. Daniel Gil, Glorieta dels Moros i Cristians, plaça Concepció

Dissabte, 26 d’agost

7.30h Diana. Recorregut: plaça de la Coronació, Sant Antoni, Capellans, Les Eres, Dos de Maig, Sant Josep, plaça Sant Domingo, Alcalde Paco Montés, Dos de Maig, Glorieta dels Moros i Cristians, pl. Concepció, Gomis, Mayans, plaça Major

9.30h Esmorzar de Germanor. Casino de la Societat de Festers

11h Ball dels Contrabandistes. Plaça Concepció

11.30h Desfilada per a l’acte del contrabando. Recorregut: plaça Concepció, Gomis, Mayans, pl. Major

12h Contrabando. Plaça Major

17.45h Representació text de la baixà i batalla d’arcabusseria

- Bàndol cristià: Ermita de Santa Anna

- Bàndol moro: aparcament del calvari de Santa Anna

Recorregut: de l’Ermita de Santa Anna a redona del Salvador

19h Processó de la baixada del Santíssim Crist de l’Agonia. Recorregut: Cantereria, plaça de Baix, pl. Major, Gomis, Esglèsia Sant Carles

00h Iván Lane. Remember DJ 90. La glorieta.

2h Castell de focs d’artifici. Recinte firal.

Diumenge, 27 d’agost

7.30h Missa de campanya. Encreuament José Simó Marín amb Martínez Valls

8h Diana de gala. Recorregut: arrancarà des de la confluència de Martínez Valls i José Simó Marín, Martínez Valls, Daniel Gil, Glorieta dels Moros i Cristians, Gomis, Mayans, pl. Major

9.30h Esmorzar de Germanor. Casino de la Societat de Festers

11.45h Formació de comitiva Missa Major. Recorregut: Societat de Festers, pl. Major, reial parròquia de Sant Carles. En arribar, missa solemne. En finalitzar, cercavila i visita a la Capella de la Puríssima. Després, visita al Sant Hospital de Beneficència

18h Solemne Processó. Recorregut: plaça Sant Domingo, Morereta, San José, Dos de Maig, Glorieta dels Moros i Cristians, Gomis, Mayans (fins a la parròquia de Sant Carles)

1h Espectacle musical. Orquestra La Tribu. La glorieta

Dilluns, 28 d’agost

10h Missa concelebrada per la Germandat Sacerdotal Ontinyentina. Reial parròquia de Sant Carles

11h Batalla d’arcabusseria

- Bàndol moro: barri Cantereria

- Bàndol cristià: Pont de Santa Maria (av. Diputació)

12h Ambaixada mora. Plaça Major

17h Batalla d’arcabusseria

- Bàndol moro: Pont de Santa Maria (av. Diputació)

- Bàndol cristià: barri Cantereria

18h Ambaixada cristiana. Plaça major. Al acabar, desfilada final. Recorregut: plaça Major, Mayans, Gomis, plaça de la Concepció

Divendres, 10 de setembre

19h Processó de la pujada del Santíssim Crist de l’Agonia. Recorregut: reial parròquia de Sant Carles, Gomis, plaça de la Concepció, Pont Nou, av. València, Ermita de Santa Anna