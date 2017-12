Las fallas se disputan el saragüell a las mejores obras de teatro y actores

La Rambleta fue escenario anoche de las nominaciones del teatro fallero, tanto de adultos como de infantiles. Las comisiones nominadas a la mejor obra en modalidad Principal son 'Agost', de Fra J Rodríguez; 'Les bicicletes són per a l'estiu' de San Marcelino; 'Totes mortes' de Roig de Corella; 'Rèquiem', de La Mercé y 'Ai Carmela!', de Dr. Olóriz. En Promoción, las obras son: 'Zero graus', de Fra J Rodríguez; 'No estem together' de Reino de Valencia-D. de Calabria; 'Un embolic per castic', de Bergón-Turia; 'De la llimoná al xampany', de L'Eliana-El Cid y 'Estiu al desembre', de Jesús-San Francisco de Borja. En Juvenil, las obras son: 'Lúltim sopar', de Santa María Micaela; 'Toc toc', de Fra J. Rodríguez; 'Tres reflexions estètiques', de Sagunto; 'Jólibud em mata', de Jesús-San Francisco de Borja y 'Els 80 són nostres', de Rubén Darío.

Y los actores que optan al saragüell en Principal son: Rafael Soler; Kike Navarro y Carlos Borja. En Promoción: Juan Vicente Ruiz; José Ricardo Sáiz y Vicente Asensio. Y en Juvenil: Chuso Puig; Adrián Nicolau y David López. Y en féminas, Principal: Carmen Gimeno; María Torras y M.ª José Bauset. En Promoción: Amparo Martínez; Sonia Ramadá y Ana Leticia Ruano. Y en Juvenil: Dolçeta Collado; Sonia Noya y Carla Ferrús.