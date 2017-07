DIRECTO | Sección de honor del Certamen Internacional Bandas 'Ciudad de Valencia' 2017 En busca de ser la mejor banda actual del mundo JAUME LITA Domingo, 23 julio 2017, 11:23

El Certamen Internacional de Bandas 'Ciudad de Valencia' celebra hoy su último día de la 131ª edición con las audiciones de la sección de honor. Tres bandas de música participan hoy a partir de las 17 horas en la cita bandística del cap i casal. Tres agrupaciones valencianasparticipan en la máxima sección del Certamen Internacional de Bandas 'Ciudad de Valencia' que se puede seguir aquí en directo:

Cada banda de música participante en la sección primera del Certamen Internacional de Bandas 'Ciudad de Valencia' interpreta un pasodoble de presentación, la obra obligada, que en este caso es 'Scylla' de Francisco Zacarés Fort, y una pieza de libre elección. Mientras el jurado delibera, participa como banda invitada la Banda Municipal de Valencia bajo la dirección de Fernando Bonete.

Directo

Programa de hoy

Societat Musical d'Alboraia (Valencia)

Director: Eduardo Nogueroles

Pasodoble: "Els Peixets" de Eduardo Nogueroles

Obra libre: "El Rugir del Kimbo" (I.- Jambo!;II.- La Montaña Sagrada;III.- Ruwa, el Dios del Kilimanjaro) de Ferrer Ferran

Societat Unió Musical d'Alberic (Valencia)

Director: Daniel Ferrero Silvage

Pasodoble: "Encuentros" de José Rafael Pascual Vilaplana

Obra libre: "Wine-Dark Sea" (I.- Hubris;II.- Immortal thread, so weak;III.- The attentions of souls) de John Mackey

Banda Sinfónica Círculo Católico de Torrent (Valencia)

Director: Vicent Cogollos Llinares

Pasodoble: "Sofía Soler" de Martínez Gallego

Obra libre: "Los Caprichos de Goya" de Martínez Gallego

Banda invitada: Banda Municipal de Valencia

Director: Fernando Bonete Piqueras

Programa:

"Jardins del Túria" (Marcha valenciana) de Fernando Bonete

"Spartacus" (Suite del Ballet) (I.- Adagio de Spartacus y Frygia; II.- Variación de Aegina y Bacanalia; III.- Escena y danza de Crotala; IV.- Danza de las doncellas y victoria de Spartacus) de Aram Kachaturian (arr: José Ferriz)