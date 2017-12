Los deseos navideños de Rocío, Daniela y sus cortes Postal. Posado de las falleras mayores y sus cortes en el belén del Ayuntamiento. Las jóvenes pasarán las vacaciones con sus familias y cogerán energía para un inicio de año que incluye las exaltaciones en el Palau Las máximas representantes de la fiesta quieren que las Fallas abran fronteras y transmitan la riqueza de la cultura y las tradiciones del cap i casal LOLA SORIANO VALENCIA. Miércoles, 20 diciembre 2017, 01:02

A pesar de que faltan tres meses para que la ciudad se revolucione con las Fallas, las representantes de la fiesta de 2018, Rocío Gil y Daniela Gómez, y sus cortes ya tienen una apretada agenda. A cinco días de Nochebuena, esperan pasar las vacaciones en familia, degustando algún turrón para empezar 2018 con buenas energías, ya que serán las exaltaciones del Palau.

FALLERAS MAYORES 2018

Rocío y Daniela narran sus deseos personales, falleros y mundiales.

Quieren que las fallas sean modelo de convivencia para otros ámbitos

ROCÍO GIL (FMV 2018). La fallera mayor de Valencia desea que «la armonía de estas fechas inunde» todos los corazones. Como reto fallero, que «todas las fallas sean capaces de superarse a pesar de las adversidades y que brinde el amor por nuestras tradiciones». Como deseo a nivel mundial, Rocío apunta que «los sueños se hagan realidad y reine la solidaridad».

DANIELA GÓMEZ (FMIV 2018). La representante infantil quiere «disfrutar estas Navidades con mi familia y amigos». A nivel de las Fallas, su deseo es que «el tiempo nos acompañe y que sean excepcionales para todos. Seguro que son inolvidables para mi corte y para mí». Y en general, que «en el mundo haya paz».

CORTE MAYOR

La corte de Rocío, como embajadoras de la fiesta, también lanzan sus anhelos para 2018.

LUCÍA VILLALBA. Desea que «todas las familias puedan disfrutar de unas fiestas llenas de buenos momentos, felicidad y amor». En cuanto a los anhelos falleros para 2018, que «nunca se agoten nuestras ganas de trabajar por las fallas» y, a nivel mundial, «que todos nos queramos, sin diferencias».

ESTEFANÍA MESTRE. Para esta joven lo importante es que «nunca les falte la salud a nuestros seres queridos». Sobre las fallas, desea que «la germanor nos mantenga unidos a pesar de las diferencias».

MARTA SOBRINO. La joven de Mislata quiere que «en estas fechas reine la solidaridad». A nivel fallero, asegura que es vital «que continuemos inculcando a todos los niños, que son el futuro de la fiesta, los importantes valores falleros». Y que «todos los niños del mundo puedan disfrutar de una buena infancia».

MIREIA BAZAGA. Para esta fallera de Doctor Olóriz es importante que «estas fiestas nadie se sienta solo». En cuanto a las Fallas, desea que «cada vez más gente fuera de nuestras fronteras conozca la riqueza de nuestra fiesta» y a nivel mundial, «que el miedo, las guerras y el terrorismo desaparezcan para siempre de los países».

MERITXELL SOLER. La joven de Avenida de Burjassot desea que «no falte la alegría y la esperanza en ningún hogar». En cuanto a la fiesta, pide que «las fallas traspasen fronteras y sean vehículo de acercamiento y convivencia».

MARTA SAHUQUILLO.Esta fallera del barrio de la Luz pide que «estas fechas sirvan de unión a las familias que no pueden disfrutar juntos de su día a día». A nivel fallero, que «nunca se pierda el esfuerzo y la ilusión de trabajar por nuestra fiesta» y «un mundo donde las personas sean lo prioritario».

LUCÍA SERRANO.Desea «de corazón que la salud y el amor reinen entre las personas». A nivel fallero, «que el entendimiento, la solidaridad, la integración y el respeto e impulso por las tradiciones sean las señas de identidad de las Fallas» y sobre el mundo, «que los valores humanos prevalezcan sobre ideologías y extremismos».

NOELIA IBÁÑEZ. La representante de Sant Bult desea que «la magia de la Navidad una a todas las familias y haga más fuertes a aquellos que más lo necesitan». Quiere que «las fallas sean un ejemplo de fraternidad, solidaridad y superación» y a nivel mundial, «que acaben las injusticias».

LAURA FABRA.La componente de la falla Salamanca desea a nivel personal «mucha salud para todos los míos por muchos años. Y que esta nueva maravillosa familia de trece que la vida nos ha regalado siga por siempre unida». Como deseo fallero, añade que «los falleros podamos disfrutar de nuestra recompensa de todo un año de trabajo» y en el ámbito internacional, «que desaparezca el odio».

SILVIA VICENT. Como vecina del Cabanyal y fallera de Ingeniero Manuel Maese (Malvarrosa), desea que «la magia de la Navidad nos ayude a cumplir nuestros sueños». Y que «las fallas invadan nuestros corazones para hacerlos latir al mismo son con la música, el sonido y la devoción».

MARÍA URIOS. La componente de la corte de Mestre Bellver pide que su familia «nunca pierda el espíritu de unión que nos hace ser fuertes y felices». Sobre las fallas, «que nuestra fiesta sea más conocida».

ALICIA ANDRÉS. La joven de Els Doctors pide que «el amor y la familia sea más fuerte que cualquier dificultad». También que las «fallas sigan regalando sonrisas en cada rincón del mundo al que lleguen» y «un mundo en el que gastemos las fuerzas en el respeto a las personas y al medio».

CORTE INFANTIL

Las compañeras de Daniela tienen deseos para los más pequeños.

NEKAL MARTÍNEZ. Desea pasar unas Navidades «en familia y con amigos». A nivel fallero desea que los niños «disfruten con la familia y en la comisión el final de año, ya que las Fallas están cerca» y a nivel mundial, «me gustaría que no hubiera guerras y que nos cuidemos unos a otros».

BLANCA CASABÁN. La niña de Santiago Rusiñol apunta que quiere «transmitir mi felicidad a toda la familia, amigos y a la comisión». A nivel festivo, «unas fallas con mucha música, pólvora, luz y color» y «un mundo sin guerra ni hambre y que los niños puedan venir a conocer nuestra fiesta».

LOLA PALANCA. La fallerita de Doctor Olóriz asegura que su deseo «es que pueda pasar más Navidades con la familia porque me gusta estar con mis abuelos, mis tíos y mis primos. Me encanta el puchero de mi 'abu' y brindar con mi yaya que está en el cielo». A nivel de Fallas, «que todos los falleros celebren con ilusión las fiestas» y «que todos los niños del mundo tengan regalos y salud».

PAULA MIQUEL. Paula lo que «más desea es estar con su familia y que no falte paz, salud y amor» y que las fiestas «sean sólo el principio de un año maravilloso para todos los falleros y que esté lleno de germanor».

VEGA CALVO.Vega, de Plaza de España, desea «salud para mis dos abuelitas» y «que los falleros no pierdan la pasión por la fiesta y que preparen unas fallas espectaculares». Y «a nivel mundial, que lo pobres tengan comida y los niños huérfanos, familia».

ALBA MIQUEL. La fallera de Rubén Vela pide «que todos los niños reciban un regalo en Navidad y que en Fallas haga un tiempo maravilloso y que nos visite mucha gente». A nivel mundial, desea «la paz y que nadie pase hambres y todos tengan hogar».

MARTA ESTORNELL. La niña de Trinitat pide que «a su familia no les falte la salud y que las fallas de 2018 sean inolvidables y que siga creciendo la ilusión por esta fiesta». A nivel mundial, «que todos los niños sean felices».

AITANA GÓMEZ. La representante de Exposición desea «seguir guardando en el recuerdo lo que he vivido en 2017 y que viviré en 2018 y que muchas niñas falleras puedan vivir este sueño». A nivel mundial, «que cualquier enfermedad pueda ser curada».

DANIELA ESTEVE. La fallera de Plaça del Arbre desea pasar «mucho tiempo en familia y que los seres queridos que no tenemos aquí nos cuiden desde el cielo». También que «las fallas no desaparezcan por falta de gente, especialmente en el Carmen» y a nivel mundial, «que la política sirva para unir a la gente no para separarla».

MARÍA QUEROL. La fallera de Progreso-T. la Marina desea «vivir el año de mi vida con 25 grandes amigas y que en las fallas de cada año venga cada vez más gente y que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer esta fiesta».

AITANA PIQUERO. La joven de General Barroso desea «una fiestas inolvidables con mi familia y con tanta alegría como estrellas hay en el cielo». A nivel fallero, «que la gente de todo el mundo disfrute de las fallas de todo corazón» y que en el mundo «acaben la guerra, la crisis, el hambre y la pobreza».

MARINA GIMÉNEZ. La fallera de L'Olivereta desea «salud para toda su familia, sobre todo para mis abuelos», «que todo el mundo fallero se lo pase muy bien con nosotras» y a nivel mundial, «que todo el mundo sea feliz y que puedan estar con sus familias».