Cuenta atrás para la plantà de las hogueras Color. Remate de Baenas muy geométrico en Foguerer-Carolinas. / lp Mario Gual trabaja contra reloj para salvar un remate caído Baenas defiende la originalidad del lobo multicolor de Foguerer diseñada antes del fichaje de Okuda para la falla municipal LOLA SORIANO Martes, 20 junio 2017, 00:41

valencia. Los artistas de Alicante, Valencia y Burriana ya han impregnado de arte las calles de Alicante. Los proyectos infantiles ya están listos, a la espera del veredicto de los jurados y del disfrute de los visitantes que se desplazan a descubrir la ciudad que se levanta a los pies del castillo de Santa Bárbara.

La jornada de hoy será intensa, puesto que es el último día para montar y decorar los proyectos grandes. La cuenta atrás ha comenzado y los colectivos foguerers están pendientes del trabajo de sus artistas.

Muy intenso está siendo la recta final del valenciano Mario Gual, ya que en la noche del pasado domingo se precipitó el remate de la hoguera Florida Portazgo, a las pocas horas de haberlo montado. Desde entonces, está recibiendo el ofrecimiento de muchos compañeros de oficio y el ánimo de muchos seguidores para que pueda resolver a tiempo este contratiempo.

Es el segundo año en que Gual planta en esta plaza de Especial. El pasado ejercicio obtuvo el segundo premio y ahora trabaja duro para poder reconstruir el remate.

La pieza afectada simboliza un sol naciente y está acompañado por unas bailarinas. «Todavía no sabemos qué pudo suceder. Cuando cayó estaba yo en la parte de abajo. Hubo suerte de que no impactó contra ninguna otra pieza de la hoguera. Se fue directa a la calle y hubo suerte también en que no se quedó la cara boca abajo, sino la parte de atrás de la cabeza, que es más fácil de reparar», indica el artista Mario Gual.

Ayer mismo ya trabajaban en esta 'operación de cirugía' y también se habían vuelto a empapelar las bailarinas y estaban en el proceso de masillado. Las altas temperaturas de Alicante ayudarán a Mario Gual a que las piezas sequen más pronto y se pueda continuar el proceso.

El propio artista aseguró ayer que se ha sentido muy arropado por toda la comisión, ya que los 150 componentes se pusieron a trabajar de inmediato. «Muchos artistas nos llamaron para ver qué necesitábamos. Federico Molinero, que además de artista es presidente de otra comisión, se ofreció a ayudarnos y nos dio la llave de su taller para poder trabajar allí en la recuperación de la pieza. Incluso nos ha dicho que cuando acabe de plantar la suya, vendrá a arrimar el hombro», comentó José Francisco Muñoz, presidente de Florida-Portazgo, hermanada con la falla Periodista Gil Sumbiela. Gual ha querido agradecer el asesoramiento y ayuda en la pintura del maestro mayor foguerer, Joaquín Rubio.

En otra plaza como la de Séneca-Autobusos, ayer Manolo Algarra ya tenía las piezas centrales montadas, con especial protagonismo de unos papagayos muy coloristas, y el artista José Gallego, que firma a medias la hoguera con Algarra, se centraba ayer en los bajos de este proyecto. «Hemos hecho algo diferente de otros años», indicaron los ganadores de 2016. En uno de los bajos se dará protagonismo a Mariano Rajoy y su declaración en una escena que hace referencia a 'la salsa de la Justicia' y hay otras salsas donde se hace un juego de palabras con el ketchup y el ministro Rafael Catalá o el fiscal Manuel Moix.

Manolo Algara, además, está ultimando la hoguera de Plaza Árgel y de Gabriel Miró.

El artista Pere Baenas, por su parte, estaba ayer montando la hoguera bautizada con el lema 'Libertad' en la plaza de Carolinas Altas con una pintura muy actual. En Foguerer-Carolinas el proyecto de Baenas ya estaba muy avanzado y es la cabeza de un gran lobo la que remata la hoguera. El artista de Daimús salió ayer al paso de los comentarios de gente que aseguraba que la figura recordaba al estilo de Okuda, que ha hecho el diseño de la falla para Latorre y Sanz.

«La hoguera la firmé el julio pasado y el boceto lo hice en octubre, por tanto, ni se había convocado el concurso de la falla municipal, ni se sabían las propuestas que optaban», indica Baenas. Además, detalla que él es un amante de la papiroflexia y «hay un programa de diseño por ordenador en 3D que trabaja mucho con formas geométricas y permite hacer modelados muy modernos. Y en Alicante ya había hecho propuestas con mucho colorido».

Apoyo

Precisamente el artista Ximo Esteve expresó en redes su apoyo a Baenas, recordando que «no hace falta irse de aquí para buscar diseñadores. Somos capaces de hacerlo todo porque somos artistas falleros. Las Fallas necesitan promoción del trabajo interno, para que vean lo que somos capaces de hacer». En otra plaza alicantina, en Explanada, Javier Álvarez-Sala demostró su gran apuesta por el color en un proyecto dedicado al mundo hindú y los dioses. «Estoy escuchando críticas buenas. En Alicante sí aprecian mis colores más vivos», indicó Javito.

Otro artista como José Luis Platero se estrena este año en Gran Vía-Garbinet y hoy plantará en Barrio Obrero con el remate de la impresionante mujer japonesa.