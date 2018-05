La cruz inclinada tiene premio Cruz de la Junta de Fiestas de los Desamparados de Patraix, ganadora en la modalidad A. / damián torres La Junta de Fiestas de los Desamparados de Patraix gana el concurso de Lo Rat Penat | Las fallas Plaza de la Cruz y Maestro Gozalbo quedan en segundo y tercer lugar y las Fiestas del Cristo de Nazaret gana en categoría B LOLA SORIANO VALENCIA. Viernes, 4 mayo 2018, 00:25

No es la torre de Pisa, pero la inclinación y el riesgo le han valido el primer premio en el concurso de cruces de mayo de Lo Rat Penat. El proyecto de la Junta de Fiestas del Grupo de Viviendas Nuestra Señora de los Desamparados de Patraix fue para el jurado el mejor valorado y consiguió ayer el primer premio (diploma y 500 euros).

El coordinador, Cesáreo García, de la floristería Chrismel, aseguró tras conocer el fallo «que ha valido la pena innovar y presentar la cruz apoyada en un tronco de garrofera».

Desde la entidad de clavarios que preside José Luis Gadea, estaban felices, puesto que hacía cuatro años que no lograban el máximo galardón. «Es una cruz muy pesada, porque la esponja interior está muy mojada para que la flor dure hasta el lunes» indican. Además, han querido simbolizar «los problemas de hoy día de las cruces y la falta de fe».

La composición lleva 1.000 rosas rojas, plantas semiacuáticas y aromáticas y musgo. Con el premio de ayer ya cuatro especiales (categoría que ya no existe); siete primeros.

En segundo puesto (250 euros) quedó la falla Plaza de la Cruz del Canyamelar-Los Ángeles, que optaban con una creación formada por una cruz, un cachirulo y la rosa de los vientos. «Teníamos esperanzas por el colorido y la modernidad, pero seguiremos intentándolo y queremos que la gente venga», indica la coordinadora Sandra Serra, de la falla que preside Ramón San José. Esta cruz llevaba 3.500 claveles, 2.500 margaritas y 700 gerberas.

En tercer puesto quedó la ganadora de 2017, la falla Maestro Gozalbo-Conde Altea, con la iniciativa inspirada «en los colores de la ciudad que recibe y acoge a todos», según el presidente, Miguel Prim.

En la categoría B el venció la Associació Festes del Santíssim Crist de Nazaret. «La cruz se recrea en el agua de la vida y está acompañada por cántaros y un largo pasillo», comenta M.ª José Aparicio. Esta entidad planta desde 1972 y el florista, Vicente Adelantado, estaba dichoso porque el último primer premio fue hace tres años. En segundo lugar quedó Luis Lamarca-Velázquez y en tercero, Archiduque Carlos-Chiva.

El jurado dio menciones de honor a Jacinto Benavente-Reina Doña germana; a la parroquia Sagrado Corazón de Patraix y a la falla Obispo Jaime Pérez-Luis Oliag. Precisamente esta última tuvo anécdota. «Como sólo hace quince días que me han reelegido presidente, pedimos el permiso para plantar la cruz pero nos lo denegaron porque no llegaba a tiempo. El miércoles la plantamos en la orejera de la acera, que no cortaba al tráfico ni interrumpía el paso de peatones, se bendijo, y la desmontamos y la hemos puesto en la puerta del casal. Celebramos los cincuenta años plantando y los niños han hecho un panel», indica el presidente, Francisco Arlandis.