Crespo critica que los conciertos de Viveros sigan sin contratarse El edil popular lamenta que se estén vendiendo entradas on line desde hace un mes sin tener el servicio firmado con la empresa que lo gestiona L. S. Miércoles, 6 junio 2018, 00:38

valencia. El concejal del grupo municipal popular, Félix Crespo, denuncia que las entradas de los conciertos de Viveros «llevan más de un mes vendiéndose sin que todavía se haya cerrado el proceso de contratación con los distintos grupos y promotores».

Crespo asegura que se han realizado dos resoluciones «pero se ha dado un plazo a las empresas para que entreguen documentación y los contratos no están formalizados».

El edil popular recuerda que el 2 de mayo «ya denunciamos que se había presentado el cartel de los conciertos sin tener los contratos y, desde ese mismo día, se venden entradas on line sin que haya firmado un contrato con la empresa que está realizando este trabajo».

Además, argumenta que el 22 de mayo se hizo una resolución para los contratos, «pero el texto decía que contaba con el informe favorable de la asesoría jurídica cuando en realidad no era así».

Más adelante, según el edil popular, «el 1 de junio se ha vuelto a producir una resolución donde ya incluyen el informe de la asesoría jurídica que antes faltaba, pero todavía están esperando a que las entidades contratadas presenten la documentación requerida y si no lo hicieran, no se podrían producir finalmente los contratos».

El concejal Félix Crespo opina que «es evidente que las cosas no se están haciendo bien y no lo decimos nosotros, en este caso son los servicios jurídicos del Ayuntamiento». Crespo añade que «se evidencia de nuevo que las prisas, la desidia y las improvisaciones, que no imprevistos, se han instalado» en la concejalía de Fuset. Y argumenta que «el edil está omitiendo de forma muy grave la normativa en materia contractual y ninguneando las directrices que marca la asesoría jurídica y los secretarios del Ayuntamiento».