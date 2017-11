El control del aforo de la mascletà, a debate Valencianos y visitantes en Marqués de Sotelo, junto a la falla Telefónica. / juanjo monzó La Interagrupación y los vecinos ven inviable limitar el accesoLa Federación de Primera A ya propuso revisar la asistencia y otros colectivos opinan que habría que analizarlo LOLA SORIANO Sábado, 11 noviembre 2017, 00:56

valencia. Quedan poco más de cuatro meses para que las fallas salgan a la calle y para que el aroma especial de la pólvora de las mascletaes impregne todos los rincones de la plaza del Ayuntamiento y el debate de si es necesario controlar el aforo de asistentes a la mascletà o, si por el contrario, sería un exceso de celo se ha instalado en el mundo fallero y en los colectivos sociales de la ciudad. En principio, las medidas que ha adoptado el Ayuntamiento de Valencia, dada la situación de alerta cuatro antiterrorista, ha sido aumentar las vías de evacuación de la plaza. Para ello, se ha trasladado la falla de Ribera-Convento Santa Clara (Telefónica) justo enfrente del instituto Luis Vives y también se ha reubicado la falla, zona de actividades y carpa de la comisión San Vicente-Periodista Azzati a la plaza de San Agustín.

El debate de si sería necesario o no limitar el acceso a la plaza del Ayuntamiento se abre después de que LAS PROVINCIAS se haya hecho eco de un informe de la Policía Nacional, que se envió al Ayuntamiento nada más acabar las pasadas Fallas, donde en el listado de posibles medidas a adoptar se incluye la necesidad de «adoptar medidas tendentes a regular el número de personas que puedan presenciar la mascletà»y se enumeran métodos como dar tickets o entradas, como ya se hace en Times Square de Nueva York, o controlar el aforo, como ya se hizo la pasada Nochevieja en la puerta del Sol. Desde colectivos, como el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos ya apuntaron que veían con buenos ojos la propuesta de la Policía Nacional y varios pirotécnicos señalaron que sería una opción, puesto que ya se hace en muchos países.

Colectivos falleros, hosteleros y vecinos se cuestionan si sería acertado o realmente difícil limitar la afluencia del público al acto más multitudinario de las Fallas.

Jesús Hernández Interagrupación

«No estoy a favor, perdería la esencia de la tradición»

OEl presidente de la Interagrupación de fallas, colectivo que representa a 21 agrupaciones de falla, opina que el acto de la mascletà «tiene que seguir como siempre». Explica que la mascletà «siempre se ha hecho en la plaza el Ayuntamiento y la gente, tanto falleros como turistas quiere ir a verla». Hernández considera «inviable» limitar el acceso a este acto multitudinario. «No creo que haya manera de controlarlo. Además, perdería la esencia de la tradición». El presidente de la Interagrupación explica que recientemente tuvieron una reunión con el concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset, «comentamos el tema y nos dijo que estaba descartado llevarlo a cabo». Y añade que «no sé cómo podría llevarse a cabo. Una cosa es la Nochevieja, que es sólo un día y no va tanta cantidad de gente, que durante las Fallas que son un total de 19 mascletaes y es difícil de controlar un dispositivo así».

Fed. de Vecinos M.ª José Broseta

«¿Cómo van a decir que no caben y que no entran?»

ODesde la Federación de Vecinos de Valencia, colectivo que siempre trabaja con los falleros y con el Ayuntamiento para tratar de compensar el apoyo a la fiesta y los derechos vecinales, explican que no han abordado el tema en profundidad. A pesar de ello, la presidenta vecinal, María José Broseta, opina que «el tema de controlar o limitar el aforo de público de la mascletà lo veo realmente difícil». Detalla que en Nochevieja «es más fácil poder controlar la entrada, ver mochilas y comprobar que no llevan botellas de cristal, como se hizo el año pasado, pero eso en plenas Fallas es imposible». También argumenta que lo considera inviable porque «¿cómo vas a decir a la gente que ya no caben más personas y que no puede entrar?». A la vez, apunta que «otra cosa es que tomen otras medidas de seguridad. Por ejemplo, considero necesario que se revise qué hacer con las calles de alrededor, porque hay veces que hasta junto a la Estación del Norte la gente está apiñada.

Fed. Primera A Francisco Romero

«Ya dijimos que habría que hacer un estudio de la plaza»

ODe una opinión diferente es la Federación de Fallas de Primera A. El presidente, Francisco Romero, explica que antes de que surgiera este debate, «en dos reuniones que tuvimos en el Ayuntamiento con los agentes de Seguridad, ya les comentamos que veíamos necesario que se empezaran a plantear la necesidad de hacer un estudio de la afluencia de gente a la plaza durante las mascletaes, pero no se consideró oportuno». Precisamente, Romero, como miembro de la falla Telefónica, explica que «como hemos llevado plantando 45 años junto a la plaza del Ayuntamiento, vemos cómo cada año accede una barbaridad de gente a ver la mascletà». Y añade que propusieron en una de estas reuniones «la opción de ubicar la zona de actividades delante de la falla, más hacia la plaza, en lugar de detrás, para que no entrara tanta gente a la plaza pero tampoco se consideró y optaron por el traslado de la falla». Romero se cuestiona «si ahora gran parte de ese espacio servirá para que entre más gente a la plaza, porque si se llena, no podrán ni moverse allí».

Confederación Empresarial Valenciana (CEV)

«Si son directrices de policía, hay que estar de acuerdo»

OEn la Confederación Empresarial Valenciana hace dos años crearon una mesa de trabajo para ser interlocutores con todos los temas que se planteen de Fallas. Sobre el control de aforo de la mascletà, opinan que «si son directrices o propuestas que marque finalmente la Policía por seguridad estaríamos de acuerdo, porque se piensa para mejorar». Explican que, en caso de llevarse a cabo, «ya se vería qué herramientas son más eficaces, si con tickets o telemático». Y añaden que, en realidad, «lo que queremos todos es unas Fallas con seguridad garantizada».

Comerciantes Centro Histórico Julia Martínez

«Apoyaremos lo que consideren necesario»

OEn la asociación de Comerciantes del Centro Histórico, en una línea parecida a la CEV, explican que «con los temas de seguridad hay poco que opinar. Lo que se considere necesario». Según indica la gerente de esta entidad, Julia Martínez, en estos asuntos «hay que hacer caso a lo que se decida. Si finalmente la policía lo sugiriera, sería porque lo considera oportuno».

Federación de Hostelería

«En temas de seguridad hay poco de qué hablar»

ODesde este colectivo tan numeroso de profesionales explican que todavía no han tomado una posición sobre este tema. «En todo caso, en asuntos de seguridad hay poco de qué hablar.

Fed. Fallas Especial Rafael Ferraro

«No sabemos, porque ¿quién daría los tickets?»

ORafael Ferraro indica que «desde la Federación no tenemos un criterio acordado sobre este asunto». A título particular explica que «podría ser contraproducente porque al final podría acabar el asunto con una propuesta para sacar la mascletà de la plaza. No es lo mismo tirarla frente al Ayuntamiento, que en la Alameda». Además, añade que le surgen dudas: «Porque ¿quién daría los tickets y sería previo pago?».

Foro de Opinión Bunyol d'Or Ramón Bernabéu

«Habría que estudiarlo con detenimiento. No es fácil»

OEl presidente del Foro de Opinión Bunyol d'Or, Ramón Bernabéu, ve este tema con escepticismo. «El planteamiento no es fácil porque son miles de personas las que acuden. Habría que estudiarlo con detenimiento. Por un lado, hay que reconocer que estamos en alerta cuatro, pero cómo se controla el acceso. Habría que ver de qué forma se hace».

Casal Bernat i Baldoví Óscar Rueda

«Hay que verlo. Una virtud es que el acceso es libre»

OPara el presidente del Casal Bernat i Baldoví, Óscar Rueda, es una cuestión que habría que estudiar con detenimiento. «Habría que pedir también la opinión de los falleros». Añade que «está claro que a nivel mundial la seguridad está como está, pero una virtud de la mascletà es que el acceso del público es libre». Apunta que habría que ver «si se controlan los accesos de otra manera y no sólo en la mascletà, sino en el centro en general, pero de ahí a poner control de acceso como en el fútbol... es excesivo».