La Comunitat celebró este verano 434 festejos de bous al carrer más que en 2016

«Se estima que acabaremos la temporada con cifras alrededor de los 9.000 festejos, hablamos de un 20% ó 25% más que el año pasado». Son palabras de Vicente Nogueroles, presidente de la Federación de Peñas Taurinas de Bous al Carrer de la Comunidad Valenciana. La calle ha demostrado de nuevo en este 2017 su fuerza y su arraigo social batiendo de nuevo unos números que ya eran de récord. Pese a que todavía no ha finalizado la temporada, las estadísticas arrojan la buena salud de la que goza el bou al carrer. Durante los tres meses de este verano, en la Comunidad Valenciana se han celebrado un total de 6.633 festejos, 434 más de los que se celebraron en el mismo periodo del pasado año, lo que supone un incremento del 7%. «Se da la circunstancia que este crecimiento ha ido en paralelo a un endurecimiento en cuanto a medidas de seguridad y en cuestiones de bienestar animal. A más seguridad y más control por parte de la Administración, más festejos. Esto es lo que nos asombra y lo que nos da la medida de que el trabajo que se está haciendo es bueno para la Fiesta porque de lo contrario se hubiese parado la tendencia o incluso reducido el número de festejos», señala.

Las estadísticas anuales refuerzan un mensaje y una realidad palpable cada fin de semana en las calles de los pueblos de la Comunitat: el bou al carrer vive una época de esplendor. «Sin lugar a dudas, creo que estamos ante los mejores años del festejo popular», afirma Nogueroles con rotundidad antes de dar con una de las claves de esta magnífica época. «La colaboración que tenemos con la Policía Autonómica ha sido fundamental, diría que es uno de los puntos de inflexión. Antes se les veía como al demonio, eran los malos de la película, los que iban a cargarse el festejo y ahora son los que vienen a ayudar, a allanar el camino e incluso a solucionar los problemas. Ha sido clave para la evolución y mejora del espectáculo».

El impulso del bou al carrer y el crecimiento en el número de espectáculos ha ido coincidido en unos años donde las prohibiciones también han sido notables, fundamentalmente en lo que se refiere a la modalidad del bou embolat. Para hacer frente a los ataques que ha sufrido la Fiesta por parte de políticos y del movimiento antitaurino, «los aficionados teníamos que buscar tres caminos», señala Nogueroles antes de argumentar: «Había que salir a la calle de forma pacífica. Primero fue Castellón, después Valencia, con una gran manifestación y con el congreso, y la última ha sido la concentración que hubo en la plaza a favor del bou embolat. Después lo que había que hacer era promocionar esta Fiesta que consideramos como un movimiento cultural y como tal se organizan actos, coloquios y exposiciones en torno a ella. Y por último lo que quedaba era seguir haciendo toros principalmente en aquellos pueblos donde se ha prohibido una modalidad tan arraigada aquí como el bou embolat. Lo que dijimos a las peñas fue que lejos de quedarse parados o de hacer simplemente una tarde de toros, había que sustituir la noche del bou embolat por una exhibición de vacas o de toros en puntas para que los prohibicionistas se diesen cuenta de que no vamos a dar un paso atrás. Que esos pueblos sigan haciendo toros pese a las prohibiciones es lo que nos da credibilidad».

La respuesta social y popular de los aficionados y peñas refuerza el trabajo de estos años de la Federación. «Creo sinceramente que hacía falta un grupo de personas que fuera alentando a los demás, que los anime y los achuche en ciertos momentos, que les recuerde que toca seguir trabajando porque de lo contrario nos acabaríamos acomodando todos. Cuando llevas muchos años seguidos haciendo algo y siempre de la misma forma, tiendes a conformarte. Ocurre por ejemplo con la figura del voluntario: si no hay alguien que recuerde la importancia que tiene ser voluntario en un festejo popular, la gente acaba tomándoselo como un trámite más cuando no lo es. El futuro de la Fiesta pasa por cumplir el decreto tal y como nos lo mandan».

El trabajo de concienciación, sumado a un decreto que en cuestiones de seguridad es muy exigente, está dando sus frutos. No en vano, esta temporada han disminuido de forma considerable el número de heridos. «Estamos hablando de un 50% menos de heridos con un 25% más de festejos celebrados. Esto da muestras de que se están haciendo las cosas bien y que el trabajo con la Administración no son trabas sino mejoras para el espectáculo».

Pese a las buenas noticias en este sentido, se sigue trabajando y perfilando aspectos para reducir al máximo los percances. «Nos preocupaba mucho, porque así lo reflejan los números, una situación que se venía dando y es que en su mayoría las cogidas y las muertes no eran a rodadores expertos o a aficionados que se ponen directamente ante el toro, sino que venían de lo que se llama 'la segunda fila', es decir, aficionado que están mirando al toro pero no participan ni están en contacto con el animal. En este sentido hay un punto negro que son los cadafals. En un 70% o 75% las cogidas han tenido lugar en torno al cadafal bien sea por aglomeración, por no poderse escapar o por intentar entrar dos personas por un mismo hueco. Eso quedaba por mejorar y se han establecido una serie de medidas para que no suceda», expone.

Una cosa queda clara y es que el riesgo cero en el bou al carrer no existe. «Buscamos aproximarnos al riesgo cero porque a nadie le gusta vivir un percance. Al tiempo que trabajamos para ello, todos debemos ser conscientes también de que quien está dentro del recinto está expuesto al riesgo. Esta es una fiesta muy bonita pero también en la que el peligro está siempre presente», concluye.